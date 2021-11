La star du redémarrage des Munsters, Dan Roebuck, taquine une adaptation drôle et fidèle

La production a commencé sur un nouveau redémarrage de The Munsters de Rob Zombie qui réintroduira les personnages de la série classique dans une toute nouvelle adaptation cinématographique. Une fois la construction terminée sur le plateau, conçu spécifiquement pour ressembler au 1313 Mockingbird Lane de l’émission télévisée originale, Zombie a dévoilé trois acteurs principaux ainsi que les personnages qu’ils joueront. Avec Jeff Daniel Phillips dans le rôle d’Herman Munster et Sheri Moon Zombie dans le rôle de Lily, le redémarrage mettra également en vedette Daniel Roebuck dans le rôle du comte lui-même, grand-père Munster.

Dan Roebuck a récemment parlé de son implication dans Les Munster dans une interview Horror Geek Life. L’acteur n’a pas pu être très précis, mais il a suggéré que le film serait une comédie, similaire à l’émission de télévision, car ce qu’il espère, c’est faire « rire » le public avec Les Munster de nouveau. Il dit également que ce nouveau film devrait pouvoir se tenir seul à côté de la série originale pour que les fans puissent profiter des deux séparément pour ce qu’ils sont.

« J’espère vraiment que le public repartira en se divertissant et en riant. C’est tout ce que nous espérons vraiment pour faire un film, eh bien, à moins que ce ne soit un drame. Si tout se passe bien et que les gens l’aiment vraiment, nous aurons peut-être la chance de le refaire J’espère juste que les gens se rendent compte qu’ils auront une toute nouvelle version de Les Munster qui peut vivre et coexister côte à côte avec la version originale de Les Munster. Personne ne veut le remplacer, nous l’aimons tous tellement. Nous voulons juste le mettre en lumière avec notre approche qui, à mon avis, est la meilleure façon de le voir. »