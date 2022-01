La star du porno Kendra Lust se souvient d’une journée de 18 heures sur le plateau

Kendra Lust a passé des années à travailler dans l’industrie du divertissement pour adultes, mais se lance maintenant dans une carrière dans le sport, hébergeant son propre podcast sur le MMA et la boxe.

L’homme de 43 ans a récemment expliqué ce que c’est vraiment de travailler dans le porno et combien de temps ils passent à essayer d’obtenir la photo parfaite.

S’adressant à Renée Paquette sur son podcast Les sessions, Kendra a déclaré que la plupart des entreprises avec lesquelles elle avait travaillé étaient très professionnelles, mais a admis que cela peut varier en fonction de qui dirige et produit.

Renee a ensuite demandé si les films pornographiques fonctionnaient de la même manière que les autres films, en ce sens que les scènes sont tournées plusieurs fois sur un certain nombre de prises, ce à quoi Kendra a répondu : « Eh bien, ça dépend. Cela dépend du réalisateur.

« Si c’est un long métrage, vous êtes sur le plateau pendant 12 heures. Je me souviens d’avoir fait un long métrage pendant 18 heures, et je me demandais ‘quand est-ce que ça va se terminer ?’