La star du porno Abella Danger dit qu’elle a perdu des amis après avoir eu des relations sexuelles avec leurs frères

Cobeco Pharma Crème d'Érection Porn Star 50 ml

La crème d'érection Porn Star est destinée à augmenter votre vitalité et votre bien-être sexuel. Devenez ainsi aussi endurant qu'une star du Porno ! La crème Porn Star va favoriser l'irrigation sanguine dans votre pénis pour que votre corps caverneux se remplisse de plus de sang. C'est un véritable bonheur pour votre partenaire qui bénéficiera d'un rapport plus long et d'un sexe de taille plus importante pour encore plus de plaisir ! La composition naturelle de la Crème Porn Star agit directement sur l'afflux sanguin, ainsi vous obtiendrez une érection de meilleure qualité même si vous avez habituellement des troubles de l'érection. Mode d'application : Appliquez délicatement une noisette de Crème Porn Star sur le pénis et massez délicatement jusqu'à absorption complète de la crème. Ingrédients : Aqua, Cetyl Alcohol, Glycerine, Soy Bean Oil, Glyceryl Stearate etamp; Cetearyl Alcohol etamp; Cetyl Palmitate etamp; Cocoglycerides, Ceteareth 20, Arnica Oil, Oleum Oryzae Oil, Ginkgo Biloba, Trigonella foenum graecum, Ceteareth 12, Bityrospermum Parkii, Aloë Vera, Methylchloroisothiazolinone, Citric Acid. La Crème Porn Star est à base d'eau et ne contient ni parabènes ni parfum. Son pH est neutre et elle est sans odeur, ne tâche pas. Elle est compatible avec les préservatifs.