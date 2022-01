La star du livre de Boba Fett, Ming-Na Wen, discute du rôle de ses rêves dans une nouvelle featurette

Alors que le monde digère l’évasion de Sarlacc Pit de Boba Fett (Temuera Morrison) dans le premier épisode de Le livre de Boba Fett, Chapitre un « Étranger dans un pays étrange », l’actrice Ming-Na Wen s’est assise pour discuter des montagnes russes de sa disparition en Le Mandalorien et sa résurrection dans la nouvelle saga Boba Fett dans une nouvelle featurette. Assumer le rôle de maître assassin est un rêve devenu réalité pour Ming-Na Wen. Temuera Morrison est d’accord ; elle a l’étincelle !

« Quand je me suis présenté le Le Mandalorien saison une, je suis morte », explique Wen. « Mais par la grâce de The Force (elle rit), j’ai été ressuscitée. » Le producteur exécutif et réalisateur Robert Rodriguez, qui nous avait promis l’année dernière que la série nous bouleverserait, décrit la performance de Wen comme le parfait clin d’œil à Boba. Wen poursuit : « J’investissais tellement de moi-même dans ce rôle, c’est vraiment le rôle de rêve d’une vie. je suis un énorme Guerres des étoiles ventilateur. Faire partie de Guerres des étoiles, et pour faire partie de l’incroyable héritage de Boba Fett, il n’y a tout simplement pas de mots. »

Le synopsis officiel de Disney+ se lit comme suit : « Le livre de Boba Fett, un passionnant Guerres des étoiles aventure taquinée dans une séquence de générique de fin surprise après la finale de la saison 2 de Le Mandalorien, trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer leur territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. »

Avant la première du programme, le casting était bien secret, avec seulement Ming-Na Wen, Temuera Morrison et une Jennifer Beals surprise d’être ici révélée. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, il y aura certainement des révélations et des surprises à venir. L’inclusion de l’acteur/musicien Matt Berry est un clin d’œil à une émission de la BBC4 que certains fans auraient pu manquer. Sa voix du droïde 8D8 coïncide avec la deuxième série de comédies BBC4 de Berry qui tourne autour du comédien en difficulté, Steven Toast. Toast de Londres voit Steven brûler ses ponts au Royaume-Uni avec son flirt et une propension à frotter les gens dans le mauvais sens (il a dit à Minnie Driver qu’elle avait un gros visage.).

Après n’avoir pu décrocher que des rôles de voix off lamentables, il annonce qu’il quitte Hollywood, en Californie, pour jouer un rôle dans un nouveau Guerres des étoiles projet, qui peut être, au mieux, un fantasme et, au pire, un pur mensonge. La nouvelle série porte bien son nom Toast de Tinseltown. Eh bien, les amis, la blague est sur nous ! Il l’a fait avec cette voix magnifique ! Cela relèverait-il donc de l’art imitant la vie, imitant l’art ? Quelle que soit la façon dont vous le coupez, bravo aux cerveaux derrière la métamorphose cool !

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy et Colin Wilson sont les producteurs exécutifs. Karen Gilchrist et Carrie Beck sont coproductrices exécutives, John Bartnicki produisant et John Hampian coproducteur. Disney+ Le livre de Boba Fett aura sept épisodes hebdomadaires, One down, six to go. Découvrez le chapitre 2 le mercredi 5 janvier exclusivement sur la plateforme de streaming.





