La star du jeu Squid Game, lauréate d’un Golden Globe, inculpée d’inconduite sexuelle

O Yeong-su, 78 ans, qui a joué Oh Il-nam dans l’émission à succès de Netflix, fait face à des accusations d’inconduite sexuelle en raison d’un appel de son accusateur.

L’acteur O Yeong-su s’est mérité un Golden Globe Award du meilleur acteur dans un second rôle grâce à son rôle dans Jeu de calmar, mais maintenant il attire une attention non désirée après avoir été inculpé d’inconduite sexuelle. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par des médias locaux coréens et confirmée par l’AFP, l’acteur étant accusé d’avoir touché le corps d’une femme il y a cinq ans. L’acteur a nié les allégations.





Il semble que l’allégation ne soit pas nouvelle, l’affaire ayant initialement été classée par les autorités au début de cette année. Cependant, l’accusateur a fait appel de la décision, ce qui a conduit à la détention de l’acteur pour un nouvel interrogatoire. Un rapport de JTBC a déclaré que l’acteur a avoué avoir « tenu la main » de la femme, et bien qu’il se soit excusé, il a déclaré que cela n’admettait pas être coupable des accusations portées contre lui. Il a été cité comme disant:

FILM VIDÉO DU JOUR

«Je lui ai juste tenu la main pour guider le chemin autour du lac. Je me suis excusé parce que [the person] a dit qu’elle ne ferait pas d’histoires à ce sujet, mais cela ne signifie pas que j’admets les accusations.

O, 78 ans, est apparu dans Jeu de calmar comme O Il-nam, le candidat le plus âgé à avoir participé à Jeu de calmar. Ayant été dans l’entreprise pendant plus de 50 ans, O a atteint un public mondial lorsque Jeu de calmar est devenu l’un des plus grands spectacles jamais diffusés sur Netflix. Suite aux premiers rapports, l’AFP a déclaré qu’un responsable du tribunal de Suwon avait noté que « tout ce qui est rapporté par les médias locaux n’est pas factuellement correct ».





Jeu de calmar Reviendra sur Netflix pour une deuxième saison

Netflix

Jeu de calmar est devenu un phénomène sans précédent lors de son arrivée sur Netflix en 2021. La première saison de Jeu de calmar se concentre sur un concours dans lequel 456 joueurs, issus de différents horizons mais chacun profondément endetté, jouent à un ensemble de jeux pour enfants aux conséquences mortelles dans l’espoir de gagner un prix de 45,6 milliards de won. O Yeong-su joue dans la première saison de Jeu de calmar comme Oh Il-nam, un homme âgé atteint d’une tumeur au cerveau qui semble aimer jouer aux versions violentes des jeux d’enfance qui composent le concours.

Cependant, il est révélé qu’au lieu d’être juste un autre concurrent, Oh Il-nam se révèle être le créateur du Jeu de calmar concours. O a précédemment expliqué comment il pense que la présence du personnage se poursuivra dans la saison 2. Il a déclaré:

« Je crois qu’Oh Il-nam sera maintenant profondément ancré dans la conscience de Seong Gi-hun. Et je pense que Gi-hun a fait une croissance personnelle grâce à Il-nam. Je pense que cela va avoir un impact sur la façon dont il voit la vie et comment il établit des relations avec d’autres personnes dans la saison 2. Je pense que la saison 1 de Jeu de calmar concernait principalement des incidents survenus à Gi-Hun; les facteurs externes qui jouaient dans sa vie. Mais la saison 2 portera davantage sur la façon dont il se voit et comment il façonne sa propre vie.

Bien que Jeu de calmar a amené O à un public beaucoup plus large, ses rôles suivants ont continué à être dans des productions coréennes, et certaines de ses co-stars ont depuis revendiqué des rôles dans certaines productions hollywoodiennes.