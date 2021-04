La star du grand frère Nikki Grahame est décédée, âgée de 38 ans

Dans une déclaration fournie à 45secondes .fr, un représentant de Grahame a déclaré: « C’est avec une tristesse incommensurable que Nikki Grahame est décédée aux premières heures du vendredi 9 avril 2021. Veuillez respecter l’intimité des amis et de la famille de Nikki en cette période tragique et difficile. «

«Cela nous brise le cœur de savoir que quelqu’un qui est si précieux nous a été enlevé à un si jeune âge. Nikki a non seulement touché la vie de millions de personnes, mais aussi ses amis et sa famille qui lui manqueront énormément.

«Nous aimerions demander la confidentialité en cette période difficile, pendant que les amis et la famille de Nikki traitent la triste nouvelle.

« Tous les détails seront publiés au fur et à mesure que nous les connaîtrons. »

La déclaration, publiée par l’ami Leon Dee, a ajouté: « Repose en paix, Nikki. Nous vous aimons et pas un jour ne passera sans manquer votre sourire. »

«Je lui ai demandé si elle viendrait et rester avec moi mais elle a dit qu’elle devait être chez elle.

« Elle était [suffering terminal loneliness] elle se sentait très coupée et passait trop de temps seule sans trop penser à autre chose qu’à la nourriture.

« Tout s’est arrêté. Pour Nikki également, elle se débrouillerait tout au long de l’année en sachant qu’elle avait des amis à l’étranger et qu’elle leur rendrait visite.

Un représentant de Grahame a déclaré au Sun à l’époque: «C’est avec tristesse que nous pouvons confirmer que la bataille de Nikki contre l’anorexie s’est aggravée ces derniers mois et que ses proches font tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à récupérer, notamment sous la forme d’une page Go Fund Me.