La star du football Sydney Leroux détaille les expériences effrayantes de ses enfants avec COVID-19

La footballeuse professionnelle Sydney Leroux parle des symptômes graves du coronavirus de ses jeunes enfants.

La médaillée d’or olympique, 30 ans, a révélé que son fils, Cassius, 4 ans, et sa fille, Roux, qui aura 2 ans en juin, ont tous deux récemment été testés positifs au COVID-19.

«Depuis très longtemps, nous avons entendu dire que les enfants ne sont pas gravement touchés par le COVID et, peut-être, dans la plupart des cas, c’est le cas. Pour nous, ce n’était pas le cas », a-t-elle écrit sur Instagram. «Il y a quelques semaines, je me suis réveillé en voyant mon fils hurler au milieu de la nuit. Quand j’ai senti son corps, c’était comme si Cassius brûlait de l’intérieur. Le lendemain matin, il a été testé positif au COVID. Trois jours plus tard, cela a frappé ma fille Roux – fièvre, vomissements, épuisement et une terrible toux.

Leroux, qui partage Cassius et Roux avec son mari, son collègue pro du football Dom Dwyer, a déclaré que ses enfants se portaient tous les deux mieux. Elle a partagé une photo de son fils et de sa fille semblant en bonne santé et heureux, ainsi que ce qui ressemble à des photos de ses enfants quand ils étaient malades.

«Ces deux semaines ont été extrêmement difficiles, mais heureusement, les choses vont beaucoup mieux maintenant», a-t-elle écrit. «Je voulais partager cette histoire pour exhorter tout le monde à continuer à prendre ce virus au sérieux, qu’il s’agisse de vous ET de vos enfants. Je suis extrêmement reconnaissant que mes deux enfants soient de retour en bonne santé et chanceux que, d’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à rester en bonne santé.

Elle a terminé avec un message sur les mesures de sécurité contre le COVID-19.

«Alors, s’il vous plaît, continuez à porter votre masque, restez à distance socialement et faites-vous vacciner si / quand vous le pouvez afin que nous puissions combattre ce virus ensemble», a-t-elle conclu.

Moins d’enfants ont été atteints du COVID-19 par rapport aux adultes, et la plupart des enfants qui contractent le virus présentent des symptômes légers ou inexistants, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Cependant, les enfants et les adolescents peuvent encore devenir gravement malades et «nécessiter une hospitalisation, des soins intensifs ou un respirateur pour les aider à respirer», selon le CDC.

Les bébés de moins d’un an et les enfants souffrant de problèmes médicaux sous-jacents, tels que l’asthme, le diabète, les maladies cardiaques depuis la naissance et l’obésité, peuvent présenter un risque plus élevé de présenter des symptômes graves.

Actuellement, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas éligibles pour être vaccinés aux États-Unis.Mais Pfizer a récemment annoncé que son vaccin est efficace à 100% chez les enfants de 12 à 15 ans et qu’il prévoit de demander l’autorisation de la Food and Drug Administration dans les semaines à venir. À la mi-mars, Moderna a commencé à tester son vaccin sur des enfants entre 6 mois et 12 ans et a pleinement inscrit son essai chez les enfants de 12 à 17 ans. Johnson & Johnson a également récemment annoncé qu’il élargissait ses essais de vaccins pour inclure les adolescents.