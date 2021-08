La star du football américain Carli Lloyd annonce sa retraite de l’équipe féminine

Carli Lloyd, l’une des plus grandes joueuses de football à avoir jamais honoré le match, a annoncé sa retraite, a annoncé lundi US Soccer.

Lloyd, 39 ans, qui a été nommée à deux reprises Joueuse de l’année de la FIFA, est devenue la deuxième joueuse la plus capée de l’histoire du football mondial (312) au cours d’une carrière qui comprend deux Coupes du monde féminines et deux médailles d’or olympiques.

« Quand j’ai commencé avec l’équipe nationale en 2005, mes deux objectifs principaux étaient d’être le joueur de soccer le plus complet possible et d’aider l’équipe à remporter des championnats », a déclaré Lloyd.

« Chaque jour où je suis entré sur le terrain, j’ai joué comme si c’était mon dernier match. Je n’ai jamais rien voulu prendre pour acquis, surtout sachant à quel point il est difficile d’atteindre le sommet, mais encore plus difficile de rester au sommet depuis si longtemps. »

US Soccer annoncera bientôt quatre matches amicaux pour l’équipe nationale féminine – deux en septembre et deux en octobre – qui serviront de matchs finaux de Lloyd sous un maillot américain.

Lloyd jouera également le reste de la saison 2021 de la National Women’s Soccer League avec le NJ/NY Gotham FC avant de mettre un terme à sa carrière de club professionnel, qui a duré 12 ans et six équipes.

