La star du faucon et du soldat de l’hiver a presque dit non à Dora Milaje pour une grande raison

Le MCU est rempli de femmes passionnées, pas plus que la Dora Milaje, la garde royale du roi de Wakanda qui a été introduite pour la première fois en Captain America: guerre civile. L’actrice et cascadeuse Janeshia Adams-Ginyard est apparue en tant que guerrière Dora Milaje dans plusieurs projets MCU, le plus récemment Le faucon et le soldat de l’hiver. Dans une interview avec TheDirect, Adams-Ginyard a révélé qu’elle avait presque refusé le rôle parce que cela l’obligeait à se raser la tête.

«Je pense que le chat est sorti du sac, tout le monde sait que les Dora Milaje doivent se raser la tête. Et c’était presque un défi pour moi au début parce que je n’ai presque pas pris le rôle parce que je devais me raser la tête. Comme, j’ai consulté mon pasteur, j’ai appelé mon amie, je lui pleurais au téléphone parce que je suis tellement attachée à mes cheveux, j’avais ce truc comme « Oh mon Dieu, si je me rase les cheveux, je vais être moche, je vais ressembler à un garçon, ‘toutes ces choses différentes. Et [it was] juste comme ‘Whoa, whoa, whoa, tiens bon, d’accord? Les cheveux ne vous font pas. Les cheveux ne vous définissent pas. Les cheveux ne déterminent pas si vous êtes belle, si vous êtes mignonne; tout est à l’intérieur [your heart], droite?' »

Les Dora Milaje sont une partie importante des forces de sécurité de Wakanda. Non seulement ils se voient confier le bien-être de la famille royale, mais ils sont aussi parfois amenés à se rendre dans d’autres pays pour effectuer des missions secrètes. C’est ainsi qu’ils en sont venus à faire partie de Le faucon et le soldat de l’hiver. Selon Janeshia Adams-Ginyard, c’était lors du tournage des 2018 Panthère noire qu’elle en est venue à accepter la force et la puissance du personnage qu’elle jouait, indépendamment du fait qu’elle devait se raser la tête pour le faire.

« Je pense à mon temps sur [Black] Panther, j’ai vraiment eu la chance d’accepter cela et de comprendre: « Hé, tes cheveux ne te font pas. » Tout d’abord, ça repousse, d’accord? Parlons-en. Les cheveux repoussent! Mais deux, la beauté n’est pas définie à partir de tout ce truc supplémentaire, c’est dans [your heart]; comme, vos valeurs fondamentales, votre morale, [all of] cette. Donc, je pense que Black Panther a vraiment montré des femmes qui étaient non seulement féroces et confiantes, mais aussi belles, sans cheveux. C’est si puissant en soi, en particulier pour les femmes afro-américaines, car culturellement, nous sommes tellement attachés à nos cheveux, nous y sommes tellement attachés. Mais voir ces femmes mélancoliques à l’écran, chauves, féroces, fortes et puissantes, je veux dire, tout cela était de la beauté. C’était magnifique. »

Créé par Malcolm Spellman et réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette une distribution principale composée d’Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. De nouveaux épisodes font leurs débuts les vendredis sur Disney +. Cette nouvelle provient de The Direct.

Sujets: Faucon et soldat de l’hiver, Panthère noire