La star du cricket Alex Blackwell dit que les lesbiennes dans le sport sont «  présentées comme des prédateurs  »

L’ancien joueur de cricket australien Alex Blackwell prend la parole lors du lancement des politiques et directives des organisations sportives nationales australiennes sur l’inclusion des transgenres et de la diversité des genres au Sydney Cricket Ground le 1er octobre 2020 à Sydney, Australie. (Getty / Matt King)

L’ancienne joueuse de cricket australienne Alex Blackwell a déclaré qu’elle s’était sentie «profilée comme un prédateur» parce qu’elle était lesbienne dans le sport.

L’ancienne vice-capitaine australienne est devenue la première joueuse de cricket internationale à se déclarer gay en 2013, mais depuis lors, elle a rencontré des hypothèses préjudiciables.

Elle a dit Guardian Australia, à propos des conversations qu’elle a eues avec les administrateurs, dans lesquelles ils ont dit qu’il y avait un problème de «comportement prédateur dans le sport féminin».

Elle a déclaré: «Leur inquiétude est que le mauvais comportement dans le sport féminin est de la part des lesbiennes. Je me suis senti profilé parce que je suis lesbienne, profilé comme un prédateur.

«Les lesbiennes dans le sport ont été présentées comme des prédatrices. C’est très blessant et j’en ai assez de ça.

«Il est vraiment injuste de présenter un groupe de personnes comme bon ou mauvais en fonction d’une caractéristique comme la sexualité, la couleur de la peau ou la religion… parce que les perceptions de ce qui se passe dans les sports d’équipe où il y a des lesbiennes ne correspondent pas à la réalité.»

Les hypothèses n’ont pas été abordées, a déclaré Blackwell, «parce que c’est sensible et que nous craignons de nous offenser».

Elle a dit que le problème réside dans les administrateurs, plutôt qu’au sein des équipes, et la seule façon de dissiper le mythe des «lesbiennes prédatrices» dans le sport est d’avoir des conversations difficiles.

«J’ai l’impression que la chose qui me fait mal n’a pas été le discours au sein des équipes; ce sont les attitudes que j’observe et les commentaires que j’entends des administrateurs qui semblent s’inquiéter », a-t-elle déclaré.

«Je pense que ce n’est pas fondé, mais c’est une réelle préoccupation pour eux, et nous devons donc continuer à avoir la conversation de manière respectueuse pour comprendre quelles sont leurs préoccupations, puis essayer de quantifier et de qualifier le problème avant d’essayer de le résoudre. .

«Je n’ai pas été témoin [predatory behaviour from lesbians] et j’y suis depuis 20 ans. Mais qu’est-ce qui est important dans ce commentaire? C’est le comportement de tout le monde au travail, c’est ce qui est important.

«Alors essayons de nous concentrer sur les objectifs communs, c’est-à-dire que plus de filles et de femmes font du sport et vivent une expérience merveilleuse.»

L’ancien joueur de cricket appelle à plus de recherche pour «comprendre quels sont les méfaits» en ce qui concerne le comportement en milieu de travail dans le sport, «au lieu de percevoir qu’il y a un problème qui peut ne pas exister».

Blackwell a longtemps fait campagne pour l’inclusion et l’acceptation des LGBT + dans le sport, et l’année dernière a soutenu les nouvelles directives de Cricket Australia soutenant les personnes transgenres et de genre divers à jouer au cricket au plus haut niveau.

Elle a déclaré: «J’ai tellement profité du sport dans les équipes d’élite [and] Je ne pense pas que les personnes trans et de genre différent devraient être exclues de cela.