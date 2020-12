La star d’Outlander Caitriona Balfe célèbre la victoire de la «  célébrité la plus sexy  » de Sam Heughan avec un doux message

Caitriona Balfe et elle Outlander La co-vedette Sam Heughan est de grands amis hors écran. Et pour prouver à quel point elle est fière de lui, Balfe a célébré la récente victoire de Heughan dans la «célébrité la plus sexy» sur les réseaux sociaux.

Les stars de l’Outlander aiment plaisanter sur les réseaux sociaux

Balfe et Heughan ont travaillé sur Outlander depuis près de six ans. Et comme leurs personnages bien-aimés, Jamie et Claire Fraser, ils partagent une indéniable chimie à l’écran.

Mais les acteurs, qui sont désormais également producteurs de la série, ont développé une douce amitié dans la vraie vie. Et ils divertissent souvent les fans avec leurs plaisanteries spirituelles sur les réseaux sociaux. En avril, quand Heughan a eu 40 ans, Balfe l’a taquiné avec un adorable message d’anniversaire.

«Joyeux anniversaire à cet être humain ridicule» Balfe a tweeté. «J’espère que vous avez le coupe-nez et le cadre Zimmer que je vous ai envoyés !!! Beaucoup d’amour, tu es télé-wifie @SamHeughan # Big4Oooh. »

Avec la mention d’une tondeuse à poils du nez et d’un cadre Zimmer (un marcheur), le tweet de Balfe était censé faire rôtir Heughan à propos de son âge.

Sam Heughan et Caitriona Balfe se sont toujours soutenus

Outlander a un énorme fan suivant. Et comme Heughan l’a révélé au printemps dernier, toute l’attention qu’il reçoit n’est pas positive. Dans un message émotionnel, l’acteur a décrit les abus et le harcèlement auxquels il a été confronté en ligne.

Peu de temps après que Heughan ait partagé le message, Balfe s’est tourné vers Twitter pour le soutenir. Dans un tweet cinglant, elle a condamné ces intimidateurs pour avoir ciblé son amie.

« Triste que Sam ait dû sortir et dire tout cela, » elle a écrit. «J’aurais pensé qu’un comportement méchant aurait été laissé dans la cour de l’école. Mais malheureusement, une partie TRÈS PETITE mais très vocale de ce fandom utilise son énergie pour écrire et dire des choses terribles et fausses.

«Peut-être qu’ils devraient exploiter toute cette énergie pour s’impliquer dans leurs œuvres caritatives locales», a ajouté Balfe. «Et honnêtement, c’est assez simple… Si vous ne nous aimez pas… c’est un grand monde magnifique là-bas. Trouvez quelque chose que vous aimez et appréciez-le. La vie, comme c’est trop clair en ce moment, est courte. Pourquoi le gaspiller à la haine.

Caitriona Balfe célèbre Sam Heughan nommé la « célébrité la plus sexy »

Après avoir mené un sondage en ligne auprès des fans, Just Jared a nommé Heughan vainqueur de son sondage sur la célébrité la plus sexy de 2020. Heughan a partagé la nouvelle et a remercié Outlander fans pour leur amour et leur soutien.

«Ahhh, merci !!,» Heughan a tweeté. «Haha nos fans sont biaisés mais ils sont les meilleurs !!

2020 a été une année étrange mais n’a pas empêché nos fans de le tuer.

Et sa co-star était fière de le voir recevoir cet honneur. « Il l’a toujours, » répondit Balfe.

Les acteurs / producteurs travaillent actuellement sur la saison 6 de Outlander. Le nouvel épisode n’a pas de date de première officielle. Mais si tout se passe comme prévu, les fans pourraient avoir de nouveaux épisodes fin 2021.