La star d’Instagram n’a jamais pensé qu’il aurait des enfants

José Rolón et ses trois enfants. (nycgaydad / Instagram)

Le père gay célibataire José Rolón, mieux connu sous le nom de @nycgaydad sur Instagram, aspirait à être père mais n’a jamais pensé que le jour viendrait.

Rolón ne s’attendait jamais à devenir père, car il a grandi dans un environnement malheureux, écrasant tous ses rêves.

L’homme de 44 ans a raconté Aujourd’hui les parents: «J’ai grandi dans une maison de machisme avec un père qui me criait de« marcher comme un homme et non comme un f *****.

«Si tu m’avais écarté et dit:« Un jour, tu auras une grande famille heureuse », je ne t’aurais pas cru.»

Une tragédie a frappé la vie de Jose Rolón lorsque son mari est mort dans son sommeil, le laissant veuf et père célibataire.

Des années plus tard, Rolón et son mari, Tim Merrell, étaient les nouveaux pères de leur bébé Avery, tandis que leur mère porteuse pour les jumeaux Lilah et London était enceinte de 11 semaines.

Merrell est décédé tragiquement dans son sommeil en 2013, laissant Rolón élever seul ses trois enfants.

«Mon mari et moi formions une équipe formidable», a-t-il déclaré, «je ne pourrais pas imaginer le faire sans lui.

«Mais le matin du service funèbre de Tim, je me suis réveillé et j’ai pensé: ‘Avery vient de perdre son père. Et si quelque chose m’arrivait? Je ne voulais pas le laisser seul dans ce monde. Je savais ce que j’étais censé faire.

D’innombrables proches de Rolón ont cherché à l’aider pendant cette période difficile: «Il faut vraiment un village», dit-il.

« Ils [Rolón’s children] nous avons les uns les autres et nous nous avons tous », a-t-il déclaré. «Je suis passé du statut de solitaire au monde à avoir une famille pleine et abondante.»

Il a expliqué que c’était l’une des principales raisons pour lesquelles il avait commencé à publier du contenu sur les réseaux sociaux, mettant en valeur sa belle famille: son fils de sept ans, Avery, et ses filles jumelles de six ans, Lilah et London.

NYC gay papa garde son contenu léger et fait la lumière sur les stéréotypes gays.

Avec 24300 abonnés sur Instagram et 137400 abonnés sur TikTok, le papa gay des médias sociaux publie du contenu dans l’espoir de divertir ses fans.

Rolón a expliqué que son contenu avait aidé beaucoup de ses abonnés à travers des luttes personnelles et avait même aidé à éduquer les parents d’enfants LGBT +.

«Je veux que les jeunes LGBTQ sachent qu’il y a de l’espoir.

«Je reçois tout le temps des messages de mamans qui me disent: ‘Mon fils a 13 ans, il est gay et se débat vraiment. Merci de lui avoir montré ce qui est possible. »