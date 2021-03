La star d’Inbetweeners, James Buckley, aurait pu gagner plus de 300000 € en vendant des clips vidéo aux fans

The Guardian a rapporté comment Buckley a satisfait les commandes des fans à un rythme de 37 vidéos par jour et, bien que Cameo ait refusé de partager leur revenu global, même s’ils en prenaient 25%, cela signifierait toujours qu’il a gagné environ 300000 €.

Dans une vidéo sur son profil, Buckley ne se demande pas pourquoi il est sur la plate-forme comme il l’explique: « Maintenant, on me demande un tas de fois de faire des messages vidéo pour les gens, et je ne pourrais jamais être dérangé de le faire, jusqu’à ce que je découvert qu’il y avait un moyen que je pourrais le faire pour de l’argent.

Parmi les autres grands noms de Cameo figurent Sarah Jessica Parker, Mike Tyson et Snoop Dogg. On ne peut nier cependant, Buckley est là-haut avec le plus populaire de tous et il est moins cher.