La star d’Inbetweeners, Henry Lloyd-Hughes, veut faire du spin-off de Mark Donovan

Il dit: « Le truc avec les gars qui ont fait cette émission et le truc avec les gens qui ont joué dans la série, c’est qu’ils sont tous vraiment très drôles et intelligents.

« Alors, tu sais, j’ai toujours été désespéré d’être dans la série plus que je ne l’étais parce que je voulais passer du temps avec tout le monde pas quand les caméras tournent, et juste parler, tu sais, du football ou autre. C’était toujours comme traîner avec un groupe de copains complètement hilarant.

«Alors j’ai passé un moment formidable, formidable. Et, oui, la seule chose triste est que j’aurais probablement aimé y être un peu plus.

« Alors que les crimes prennent un côté surnaturel horrible et qu’une puissance sombre émerge, ce sera aux Irréguliers de se rassembler pour sauver non seulement Londres mais le monde entier. »

Il dit: « Je ne pouvais pas prédire à quoi ressemblera cette réaction, et je ne peux pas non plus prédire qui va vraiment embrasser cette émission – si ce sera plus une sorte de fan de science-fiction d’horreur, ou plus de une sorte de Choses étranges, vous connaissez ce genre de drame, ou les puristes de Sherlock.