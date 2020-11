La star d’Eternals, Lauren Ridloff, partage ses réflexions sur le fait de devenir le premier super-héros sourd de Marvel

Prochaine sortie Marvel, Éternels, présentera au public la nouvelle équipe de super-héros du MCU. Parmi eux, Lauren Ridloff dans le rôle de Makkari, un éternel avec le pouvoir de la super-vitesse qui est également sourd. L’actrice a récemment été interrogée sur les pressions exercées pour devenir le premier super-héros sourd du MCU et le premier super-héros sourd de tout film de super-héros de haut niveau, en fait, Ridloff espérant qu’il y a plus à venir.

«Je suis plus ravi que submergé d’avoir l’opportunité de représenter la communauté sourde. Je suis très enthousiaste à ce sujet – juste pour introduire ce scénario au sein du MCU. Je pense qu’il y a beaucoup de place pour d’autres histoires comme celle-là.»

Lauren Ridloff, qui est née sourde, est naturellement enthousiaste à l’idée d’apporter certaines de ses expériences de la vie réelle au monde du MCU, tout en étant la première à apporter une représentation de la communauté dans le genre de film de bande dessinée. Le membre des Eternals, Makkari, qui n’est pas sourd dans les bandes dessinées, est souvent le personnage central qui lance l’histoire, ce qui signifie que Ridloff est susceptible de faire partie intégrante de la prochaine adaptation sur grand écran.

Éternels trouve également l’actrice oscarisée Angelina Jolie rejoignant l’univers cinématographique Marvel en tant que Thena, et Ridloff a discuté de ce que c’était de travailler avec une si grande star hollywoodienne. «Angie est à la fois douce et forte», dit-elle. « J’étais tellement reconnaissante et reconnaissante de l’avoir avec nous, parce que j’ai l’impression qu’elle est vraiment très consciente de ce que pourraient être nos besoins – elle pense toujours au casting. »

Éternels reprend après les événements de l’événement à succès de la bande dessinée de l’année dernière, Avengers: Fin de partie. Les Eternals sont une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Éternels est réalisé par Chloé Zhao avec un scénario de Matthew et Ryan Firpo. Le film met en vedette Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Angelina Jolie comme Thena, Barry Keoghan comme Druig, Gemma Chan comme Sersi et Kit Harington comme Dane Whitman, alias le chevalier noir.

Le film explorera davantage le côté cosmique de l’univers cinématographique Marvel, avec l’actrice Lia McHugh, qui joue l’éternel, Sprite, taquinant récemment la portée épique du film. «Oh mon Dieu, chaque jour était une surprise. C’était complètement fou», a-t-elle déclaré en parlant de son rôle à ComicBook.com. « Le budget et le [production] niveau, ils sont tellement extravagants sur tant de choses, et les gens avec qui j’ai travaillé étaient incroyables. J’ai passé un très bon moment à Londres. J’ai eu l’occasion d’explorer tellement de choses et de voyager, comme les îles Canaries et j’ai pris des photos sur des falaises et sur des volcans. C’était l’expérience d’une vie. «

Le public devra malheureusement attendre un peu plus longtemps que prévu avant de rencontrer le Éternels, avec Marvel Studios annonçant un retard important pour certains de leurs films les plus attendus. Tous les deux Veuve noire et Éternels devaient sortir en salles cette année, mais cela ne se produira plus, le premier devant sortir en salles le 7 mai 2021, le second devant sortir le 5 novembre 2021. Shang Chi et la légende des dix anneaux a également été retardé et doit maintenant être publié entre Veuve noire et Éternels le 9 juillet 2021, avec Spider-Man 3 prêt à entrer dans les cinémas le 17 décembre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de HeyUGuys.

