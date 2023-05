La star des X-Men Halle Berry arbore des cheveux blancs, reviendra-t-elle en tant que Storm dans Deadpool 3?

Est X Men star et lauréat d’un Oscar Halle Berry se prépare à faire ses débuts au MCU dans Dead Pool 3? L’actrice a partagé un message sur les réseaux sociaux et cela la montre une fois de plus arborant des cheveux blancs … tout comme elle l’a fait lors de la représentation d’Ororo Munroe alias Storm dans le X Men série de films. Alors qu’elle aurait pu simplement imaginer un changement de couleur de cheveux, avec Dead Pool 3 en train de filmer et de ramener Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, les fans posent des questions assez raisonnables …





Bien que rien n’ait été confirmé concernant le rôle de Berry dans Dead Pool 3 (les fans ont déjà théorisé un retour de Storm), la suite est susceptible de s’appuyer fortement sur la 20th Century Fox X Men univers alors que Wade Wilson de Ryan Reynolds se lance dans un road trip aux côtés de Logan de Hugh Jackman. Les détails de l’intrigue restent largement inconnus, mais beaucoup ont émis l’hypothèse que Dead Pool 3 inclura la Time Variance Authority et trouvera Deadpool et Wolverine tentant de s’échapper de l’univers Fox et d’entrer dans le MCU.

Halle Berry a dépeint le X Men membre Storm tout au long de la franchise, apparaissant pour la première fois dans X Men en 2000. Bien que le personnage ait été sous-utilisé, Berry a trouvé de nombreuses occasions de briller dans le rôle (non, pas la ligne « crapaud frappé par la foudre »), jouant Storm pour la dernière fois en 2014. X-Men: Days of Future Past.

Halle Berry fera ensuite équipe avec Angelina Jolie pour le film d’action Maude contre Maude

Avant de rejoindre éventuellement l’univers cinématographique Marvel et de la retrouver X Men co-vedette Hugh Jackman, Halle Berry fera ensuite équipe avec Angelina Jolie, lauréate d’un Oscar et icône hollywoodienne, pour le film d’action Maude contre Maude. Le projet a été annoncé le mois dernier, avec Maude v Maude repris par Warner Bros. Pictures à la suite d’une guerre d’enchères agressive. Alors que les détails de l’intrigue pour Maude contre Maude restent secrets pour le moment, le film d’action a été décrit comme un « Lier contre. Borne” style thriller d’action mondial. Ce qui suggère fortement que Maude contre Maude trouveront Berry et Jolie à la gorge l’un de l’autre en tant qu’espions/agents secrets/assassins en guerre. Cependant, le titre le révèle également. Pourtant, cela ressemble certainement à une perspective passionnante pour les fans d’action.

La cinéaste Roseanne Liang, qui est surtout connue pour les goûts de la sortie d’horreur d’action Ombre dans le nuage et la prochaine adaptation en direct de Avatar : le dernier maître de l’airest à bord pour diriger Maude contre Maude avec Berry et Jolie à bord pour produire le projet.

En plus d’échanger des coups de poing avec Angelina Jolie et de plaisanter potentiellement avec Deadpool, Halle Berry devrait également jouer dans le film de science-fiction Le vaisseau-mère, qui trouve Berry en tant que mère célibataire qui découvre un étrange objet extraterrestre sous sa maison, la conduisant, elle et ses enfants, à se lancer dans une course pour retrouver leur mari, leur père et, plus important encore, la vérité. Berry s’apprête également à s’associer à Mark Wahlberg dans le thriller d’action Notre Homme de Jersey, qui trouve Marky Mark dans le rôle d’un ouvrier du bâtiment qui est entraîné dans le monde de l’espionnage par son ancienne petite amie du lycée.

Les deux Le vaisseau-mère et Notre homme de Jersey devraient faire leurs débuts sur Netflix. Dead Pool 3 en attendant, sa sortie est prévue le 8 novembre 2024.