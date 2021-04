La star des sopranos Joseph Siravo décède à 64 ans

La star de Les Sopranos, Joseph siravo, est décédé à l’âge de 64 ans après avoir vécu avec un cancer pendant une longue période.

L’acteur, surtout connu pour son rôle de Johnny, le père de Tony soprano dans le programme à succès, il est décédé hier 11 avril, sa mort confirmée par l’acteur également Garry Pastore.

Partageant une photo de Joseph, il a écrit: «RIP, mon cher ami, vous avez combattu un combat incroyable. Tu me manqueras. On se retrouve de l’autre côté. «

Pour commencer, c’était un vrai gentleman et, comme vous le savez bien, il est difficile de trouver ce lien mutuel et cette sincérité.

«Agir a toujours été une passion et trouver de vrais amis pour vous encourager et vous soutenir était souvent difficile. Moi, Joe, Michael Rispoli et Jimmy Gandolfini nous soutenons toujours, même quand nous étions prêts à jouer les mêmes rôles, c’est comme ça que nous sortons. «

Joseph est apparu à plusieurs reprises dans l’émission en tant que père de Tony, Giovanni Francis «Johnny» Soprano, dans des flashbacks des années 1960 qui montraient les problèmes du chef de la mafia avec ses parents.