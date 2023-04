La star des Simpsons, Hank Azaria, parle de la longévité de la série

Depuis 34 ans, Hank Azaria a été un incontournable sur Les Simpsons. Il a exprimé plusieurs personnages de la série à succès de Fox, notamment Apu Nahasapeemapetilon, Lou, Carl Carlson et Bumblebee Man, et exprime actuellement Moe Szyslak, Chief Wiggum, Comic Book Guy et Snake Jailbird. Azaria a parlé à PEOPLE lors de la première à New York de La merveilleuse Mme Maisel (la série qu’il a rejoint pour sa cinquième et dernière saison) sur Les Simpsons‘ longévité et pourquoi il a l’intention de rester fidèle à la série.





« Eh bien, je serais idiot de partir parce qu’ils me paient, tout d’abord », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, Les Simpsons a été renouvelé pour les saisons 35 et 36, prolongeant son record en tant que série télévisée scénarisée la plus longue de l’histoire. Les Simpsons sera diffusé jusqu’en 2025 au moins, et sa longue durée fait que les gens se demandent combien de temps encore la série continuera. Azaria a déclaré à la publication qu’il s’interrogeait également à ce sujet et a reconnu que les normes de télévision pour mesurer le succès avaient changé avant d’ajouter :

« Mais quelles que soient les normes actuelles, nous semblons bien nous en sortir. Les gens aiment toujours le faire. Ils semblent vouloir le spectacle. Alors j’imagine que nous continuons. Les voix ne vieillissent pas vraiment. Nous pouvons donc continuer à le faire. Et l’animation ne vieillit pas. L’animation s’améliore — et plus vite.





Projets actuels et à venir de Hank Azaria

Azaria, avec Sutton Foster, Darren Criss, Danny Strong et Sean Gunn, a rejoint le casting de La merveilleuse Mme Maisel pour sa dernière saison. Parlant de rejoindre la série primée, Azaria a déclaré à PEOPLE :

« Je me suis en quelque sorte enfoncé là-dedans à la dernière minute ici. Et je suis vraiment ravi d’être ici. C’est un très bon spectacle. C’est amusant quand tout le monde fait tout le gros du travail dans lequel vous devez sauter… Il y a un vrai rythme et rythme et minutie du spectacle. J’ai eu du mal à trouver ce personnage. J’ai dû jouer avec lui un peu plus que d’habitude [with characters]mais c’était amusant. »

Azaria joue également actuellement dans Apple TV Bonjour demain, une série rétro-futuriste sur un représentant commercial itinérant vendant des multipropriétés sur la lune. Ensuite, il apparaîtra dans Sam Levinson’s L’idole sur HBO, aux côtés de The Weeknd, Lily-Rose Depp et Dan Levy.

Outre sa course de 34 ans sur Les Simpsons, Azaria est connu pour son travail sur des films, notamment La cage à oiseaux, Godzilla, Hommes mystérieux, Les amoureux de l’Amérique, Le long est venu Pollyet Nuit au Musée : Bataille du Smithsonianet des séries populaires telles que Brockmire, Ray Donovan, Fou de toiet Amis.