La star des Philadelphia 76ers, Ben Simmons, est le dernier athlète à investir dans le clan FaZe

La société d’esports Faze Clan a annoncé aujourd’hui que Ben Simmons, deux fois All-Star de la NBA, avait rejoint un cycle de financement de série B qui n’a pas encore été clôturé.

La star des Philadelphia 76ers est le dernier basketteur à investir dans Faze Clan, après Josh Hart des New Orleans Pelicans, Meyers Leonard des Miami Heat et Jamal Murray des Denver Nuggets. Les sports électroniques sont une destination prisée des athlètes pour placer leur argent. Kevin Durant, Michael Jordan, Alex Rodriguez et David Beckham font partie de ceux qui ont des participations dans des sociétés de jeux compétitives. Stars du football européen Antoine Griezmann de Barcelone et Mesut Ozil d’Arsenal ont créé leurs propres équipes d’esports.

Faze Clan a été classé par Forbes en novembre en tant que quatrième entreprise d’esports en importance. Les conditions de l’investissement de Simmons n’ont pas été divulguées.

«Mon rôle avec FaZe va maintenant beaucoup plus loin que l’investissement initial», dit Simmons, ajoutant qu’il était attiré par l’entreprise à l’adolescence en raison de sa marque cool et en est venu à croire en sa culture du jeu familial. «Je vais le ramener en Australie et y apporter une dimension internationale. Je veux aussi y amener plus d’enfants. »

Adolescent en Australie, Simmons avait pour objectif de jouer Appel du devoir pour gagner sa vie pour FaZe, laisser le rêve mourir alors qu’il poussait dans son cadre de 6 pieds 10 pouces et choisissait de poursuivre une carrière dans le basket-ball. Il a été sélectionné au premier rang du repêchage de la NBA 2016 par les Sixers.

Ben Simmons arborant un maillot FaZe Clan.

Clan FaZe

S’exprimant par téléphone depuis son domicile de Philadelphie une semaine après une opération au genou qui a écourté son temps dans la bulle de la NBA à Orlando, Simmons a rappelé comment il s’était connecté pour la première fois avec les membres de FaZe via les médias sociaux et avait commencé à jouer en ligne avec le copropriétaire de FaZe Thomas “Temperrr” Oliveira, maintenant une bonne amie. Bientôt, il reçut le tag «Ambassadeur», réservé aux influenceurs célèbres, et reprit la marchandise populaire de la marque sur des médias sociaux et dans le NBA. En mars dernier, il a participé au tournoi # Fight2Fund de la société réunissant des joueurs, des célébrités et d’autres athlètes, dont son compatriote star de la NBA Paul George des Los Angeles Clippers et la star de la NFL JuJu Smith-Schuster des Pittsburgh Steelers, en quatre semaines. Appel du devoir bataille qui a permis de recueillir près de 125 000 dollars pour les fonds de secours en cas de pandémie.

En tant que joueur, Simmons, également annoncé comme «FaZe Simmo» à partir d’aujourd’hui, est devenu «SimmoTheSavage» et diffuse fréquemment en direct sur Twitch tout en jouant. Appel du devoir à un public de 47 700 abonnés. Maintenant qu’il est blessé, il a un peu plus de temps pour ça.

«J’ai beaucoup joué à la maison pendant ma rééducation», déclare Simmons, qui se décrit comme un joueur compétitif. «Mais je jouais aussi dans la bulle. J’ai apporté ma propre configuration de jeu de voyage. Je vois vraiment les similitudes dans l’état d’esprit des basketteurs et des joueurs et le temps que chacun consacre à son métier. Nous sommes tous les deux des gens très productifs, créatifs et passionnés. »

Le jeune de 24 ans, qui Forbes les estimations faites 12 millions de dollars au cours de la dernière année de son contrat de recrue de quatre ans avec les Sixers, a intensifié son activité d’investissement. Début août, il a rejoint un groupe qui comprend le chanteur John Legend qui a investi 18 millions de dollars dans une start-up de cartes de crédit basée à Philadelphie. Il a également été producteur exécutif des sports ESPN documentaire Le rêve australien, à propos de l’expérience d’Adam Goodes, star du football australien, dans la lutte contre le racisme sur le terrain.

Simmons s’est fait couper les cheveux de 2 millions de dollars sur son salaire cette année en raison de la pandémie, mais il est également payé environ 6 millions de dollars en approuvant Nike NKE, le SmartWater de Coca-Cola et Beats par Dre. Son nouveau contrat de jeu de cinq ans qui débutera la saison prochaine devrait valoir plus de 170 millions de dollars, son salaire net de première année dépendant d’un plafond salarial toujours en suspens. Il jouera aussi pour un nouvel entraîneur-chef – les Sixers ont renvoyé Brett Brown hier après que l’équipe ait été balayée au premier tour des éliminatoires de la NBA.

Les autres investisseurs célèbres de FaZe Clan incluent les rappeurs Offset et Lil Yachty. En avril, la société a clôturé un tour de table de 40 millions de dollars dirigé par le magnat de la musique Jimmy Iovine et NTWRK, une plate-forme de commerce électronique mobile cofondée par son fils, Jamie. Les donateurs individuels comprennent les vétérans de l’industrie de la musique Guy Oseary, Sylvia Rhone et Troy Carter; les artistes Pitbull et DJ Paul; et l’acteur Chris O’Donnell.

Forbes a évalué FaZe à 240 millions de dollars dans son dernier classement des organisations d’e-sport les plus importantes. La société dépend plus de sa marque de style de vie et de son contenu de jeu que de son activité e-sport pour générer des revenus, bien que l’année dernière, elle ait rejoint la tendance des franchises d’esports, optant pour une licence de son nom à l’équipe de la Ligue Call of Duty d’Atlanta Esports Venture, Atlanta FaZe.

Ce mois-ci, l’entreprise a organisé un Valorant tournoi en partenariat avec Riot Games. L’événement a enregistré 5 millions de vues uniques et près de 200000 concurrents à son apogée, selon Lee Trink, PDG et copropriétaire de FaZe Clan, qui ajoute que les nouveaux parrainages qui l’entourent ont contribué à compenser la perte de revenus liée à la pandémie. La société revendique actuellement des accords à sept chiffres avec Nissan et Gfuel pour sponsoriser son contenu et a récemment atteint le cap du milliard de vues sur YouTube.

«L’investissement de Ben est important non seulement en termes de dollars, mais aussi dans la manière dont il peut utiliser sa personnalité pour avoir un impact sur l’entreprise», déclare Trink. «C’est un joueur OG ici, il faisait partie de la communauté FaZe bien avant qu’il ait la célébrité et l’argent. C’est une continuation de son implication avec nous.

