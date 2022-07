La star des Marvels Zawe Ashton n’avait aucune idée qu’elle rejoignait le MCU

Comme cela semble être une tendance croissante avec les nouveaux arrivants dans le MCU, Les Merveilles étoile Zawe Ashton ne savait pas qu’elle ferait partie du MCU lorsqu’elle a initialement contacté la réalisatrice Nia DaCosta via une réunion Zoom. Bien qu’il y ait beaucoup à révéler sur la prochaine Capitaine Marvel suite, qui fait également suite au Disney + Mme Merveille séries et WandaVisionDans l’histoire de Monica Rambeau, Ashton est connue pour jouer le méchant dans le blockbuster de l’été prochain, mais il semble que lorsqu’elle s’est impliquée pour la première fois dans le film, la possibilité de rejoindre le MCU n’était pas sur son radar.

Dans une récente interview avec Salon de la vanité, Ashton a expliqué comment sa première rencontre avec DaCosta s’était déroulée et comment son objectif principal était de se concentrer sur des projets avec des réalisatrices de couleur, mais la connexion MCU a été une surprise totale. Dit-elle:

« Je suis toujours terrifié à l’idée de dire quoi que ce soit parce que je ne savais même pas [the casting news] était sorti ! Je suis dans une telle bulle. [But] d’abord et avant tout, où ces films [Mr. Malcolm’s List and Captain Marvel] sommes jumelés, c’est que je m’éloignais du métier d’acteur depuis un certain temps. Je n’ai pas vu le pendule osciller assez fort et j’ai pensé que mon temps pouvait être mieux passé derrière un ordinateur ou potentiellement derrière une caméra. Je n’ai pas été représenté pendant un certain temps… J’avais besoin de réintégrer l’entreprise d’une toute nouvelle manière. je [told] mon équipe que je voulais mettre au service des réalisatrices débutantes. Plus précisément, les réalisatrices de couleur pour la première fois.

L’une des premières personnes avec qui j’ai été installé sur un Zoom était Nia DaCosta, et nous avons vibré très fort … Nous avons signé après quelques heures, faisons quelque chose, même si cela coûte environ cinq [cents] faire. Alors [later] elle a appelé et m’a demandé si je voulais faire son nouveau film. J’étais comme, ouais, absolument! Où sommes-nous [going]? Dans les backwaters de quelque part ? Quelle est la taille du budget ? Et c’était ce suivi de Capitaine Marvel, qui n’était pas du tout sur mon radar. [Laughs.] L’attente était juste de réaliser la vision de Nia.

Honnêtement, j’ai passé le meilleur moment à le faire. J’ai vraiment. Mon respect pour toutes les personnes impliquées dans ces films a explosé, de manière très nuancée. »