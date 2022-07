La star des Goodfellas, Paul Sorvino, décède à 83 ans

célébrités

Le décès de Paul Sorvino a été officiellement signalé à l’âge de 83 ans. Il a fait partie de plusieurs productions importantes, mais on se souvient surtout de lui pour son rôle de Paulie Cicero.

© GettyLa star des Goodfellas, Paul Sorvino, est décédée à l’âge de 83 ans.

Hollywood subit un nouveau coup dur en 2022 avec la mort de l’acteur Paul Sorvino à 83 ans de causes naturelles, après avoir souffert de problèmes de santé ces derniers temps, selon la confirmation de son publiciste Roger Neal au nom de sa famille. Cette perte douloureuse pour l’industrie s’ajoute à celles des mois précédents, avec les décès annoncés de stars telles que Ray Liotta, James Caan et Philip Baker Hall.

L’artiste né à Brooklyn a commencé sa carrière dans une agence de publicité, jusqu’à ce qu’il décide de tenter sa chance au théâtre et fasse ses débuts à Broadway en 1964 avec la comédie musicale Bajourqui donne lieu à sa première apparition au cinéma en 1970 avec Où est Papa ?, où il a trouvé un nouvel espace devant les caméras. Enfin, c’était sa vocation jusqu’à son dernier projet en 2017, Mon endroit jurassique.

Il ne fait aucun doute que le rôle le plus marquant de sa carrière fut celui de Paulie Cicéron dans Affranchis, chef-d’œuvre de Martin Scorsese en 1990. Un an plus tard, il rejoint le casting de Law & Order en tant que Phil Carreta et apparaît également dans la série Moonlight en tant que père de Bruce Willis. Parmi d’autres titres mémorables, il se distingue également Roméo + Juliettele film avec Leonardo DiCaprio et réalisé par Baz Luhrmann, et le film Nixon.

Il a également pris la place d’être le père de l’actrice Mira Sorvinolauréate d’un Oscar et d’un Golden Globe. Sur son Twitter officiel, elle a écrit : « Mon père, le grand Paul Sorvino, est décédé. Mon cœur est brisé : une vie d’amour, de joie et de sagesse avec lui est terminée. Il était le père le plus merveilleux. Je l’aime tellement. Je t’envoie de l’amour dans les étoiles papa pendant que tu montes « .

De son côté, sa femme Dee Dee Sorvino a posté une photo sur son profil Instagram et l’a viré : « Je suis complètement dévasté. L’amour de ma vie et l’homme le plus merveilleux qui ait jamais vécu est parti. J’ai le cœur brisé. ». Actuellement, ses fans et cinéphiles lui disent au revoir sur les réseaux sociaux en se souvenant de certaines de ses scènes dans Affranchis.

