La star des garçons réagit après qu’un homme en costume de Homelander sauve son voisin à l’Halloween

Après qu’un homme vêtu d’un costume de Homelander ait sauvé un voisin d’une maison en feu, Les garçons La star Antony Starr a offert des éloges en ligne au super-héros de la vie réelle. L’incident s’est produit la nuit d’Halloween dans la petite ville de Greenville, Ohio. Alors qu’il se dirigeait vers une fête d’Halloween avec ses enfants et son fiancé, le résident local Chris Taylor s’était habillé en tant que Homelander.

« Il y a une émission sur Amazon Prime appelée Les garçons. J’adore « , a déclaré Taylor à propos de son choix de costume. Il a également expliqué comment il est tombé sur la maison en feu à deux étages.

« Nous avons pris la ruelle. Pour la première fois. Et nous nous arrêtons dans la ruelle et je regarde en arrière. Il y a des flammes qui sortent de la maison et tout l’étage à l’étage a été consumé, les flammes coulaient juste, c’était assez noueux », a déclaré Taylor. Passant à l’action, Taylor a couru dans la maison pour voir si quelqu’un à l’intérieur avait besoin d’aide.

« J’ai crié aussi fort que possible: ‘Y a-t-il quelqu’un ici?’ Très fort, et j’ai entendu – si quelqu’un devait être touché au sternum, comment vous semblez que vous perdez votre vent – J’ai entendu un son comme celui-là, une sorte de son gémissant et vaporeux », expliqua le Homelander costumé. « Il y avait des flammes autour et à quelques centimètres de moi; mon costume devenait chaud, j’avais l’impression de fondre; je ne pouvais pas respirer. La fumée était réelle, vraiment lourde. »

Heureusement, Taylor a localisé l’homme au deuxième étage de la maison et l’a mis en sécurité. À ce moment-là, les pompiers et les ambulanciers étaient intervenus sur les lieux. Parce que Taylor avait agi rapidement, l’homme à l’intérieur de la maison n’a subi aucune blessure grave et avait même refusé un traitement médical sur les lieux. La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée.

Attrapant le vent de l’histoire sur les réseaux sociaux, Antony Starr, l’acteur qui joue Homelander sur Les garçons, a offert quelques mots élogieux sur Twitter. « Je n’ai jamais été un parent plus fier », a déclaré Starr, y compris le reportage original de WTHR. Bien sûr, les fans de Les garçons ne pouvait s’empêcher de plaisanter sur l’ironie de quelqu’un habillé en Homelander réellement sauver quelqu’un dans la vraie vie, l’un d’eux demandant à Starr en plaisantant s’il avait également allumé le feu.

« … nous n’en parlons pas dans cette maison », a déclaré Starr dans un tweet de suivi. En ce qui concerne le vrai Homelander, Taylor pense qu’il devrait garder le costume après les vacances d’Halloween comme un rappel permanent du type de personne qu’il s’efforce d’être.

« Je sens que je devrais garder le costume juste pour que je puisse toujours me souvenir comme si c’était qui tu es. Tu es quelqu’un qui va aider les gens s’ils en ont besoin », a expliqué Taylor.

Starr reviendra en tant que Homelander dans The Boys saison 3, qui commencera le tournage au début de 2021. La rumeur veut que le leader de The Seven soit un peu un « maniaque homicide » la saison prochaine, donc on dirait que nous n’avons toujours pas ‘ J’ai encore vu le pire de Homelander. Les deux premières saisons sont actuellement diffusées sur Amazon Prime Video. Les détails de cette histoire nous viennent de WTHR.

Je n’ai jamais été un parent plus fier https://t.co/tiIk7pqlTz – Antony Starr (@antonystarr) 6 novembre 2020

… on n’en parle pas dans cette maison. – Antony Starr (@antonystarr) 6 novembre 2020

