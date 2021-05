La star des garçons Karen Fukuhara reçoit le prix STARmeter préféré des fans d’IMDb

Après être devenu célèbre en tant que personnage préféré des fans Kumiko dans la série Amazon Les garçons, IMDb a remis à Karen Fukuhara le prix IMDb Fan Favorite STARmeter. Les prix IMDb STARmeter récompensent les stars qui figurent parmi les artistes les plus populaires dans les classements STARmeter d’IMDbPro, qui répertorient les pages vues tirées par chaque nom particulier des plus de 200 millions de visiteurs mensuels du site.

Karen Fukuhara a reçu le prix IMDb Fan Favorite STARmeter le 15 mai dans le cadre de Identity Festival 2021, un événement célébrant le Mois du patrimoine américain de l’Asie-Pacifique. Tenu virtuellement cette année, Identity a présenté diverses performances et segments de la communauté asiatique-américaine et insulaire du Pacifique. Tout cela dans le but de collecter des fonds et de faire connaître les programmes de bourses d’études du Pacific Bridge Arts et le fonds communautaire AAPI de la Gold House et de GoFundMe.

« Merci beaucoup à tous les fans qui ont rendu ce prix possible parce que vous avez visité IMDb pour en savoir plus sur mon travail et certains des projets incroyables auxquels j’ai eu la chance de faire partie – c’est très spécial pour moi, « Fukuhara a dit de l’honneur. « Je suis également ravi de recevoir ce prix dans le cadre de Identity Fest, qui contribue à sensibiliser de nombreuses organisations importantes soutenant les artistes de la communauté API. »

Jacqueline Lyanga d’IMDb a également déclaré à propos de Fukuhara: « Les fans et les professionnels du divertissement se tournent vers IMDb et IMDbPro pour en savoir plus sur les stars de leurs émissions et films préférés, ce qui nous permet de tracer la montée fulgurante de talents comme Karen Fukuhara. Nous la félicitons comme notre le plus récent récipiendaire d’un IMDb STARmeter Award et nous sommes ravis de célébrer les incroyables réalisations de la communauté API avec notre soutien au Festival d’identité de cette année en créant des vidéos originales qui apportent l’expérience du festival à nos 200 millions de visiteurs mensuels à travers le monde. «

Actuellement, Fukuhara travaille sur la troisième saison de The Boys après que les deux saisons précédentes aient impressionné les fans et les critiques. Elle a été présentée depuis la première saison et a depuis été établie comme l’une de ses stars les plus populaires. En plus de jouer à Kumiko sur Les garçons, Fukuhara est également connue pour son rôle de Katana dans Suicide Squad. Également artiste de la voix off, l’actrice préférée des fans a également exprimé Glimmer dans She-Ra et la princesse du pouvoir, Kipo Oak dans Kipo et l’ère des Wonderbeasts, et Sewer Queen dans Craig du ruisseau.

« Mon premier crédit IMDb était de jouer à Kitana en Suicide Squad« , A déclaré Fukuhara dans son discours de remerciement. » J’ai beaucoup appris en étant sur le plateau. Regarder Will Smith est hilarant, et son traitement de ses collègues acteurs ainsi que des membres de l’équipe a été inspirant. «

Les précédents récipiendaires des prix STARmeter préférés des fans d’IMDb sont Rachel Brosnahan, Peter Dinklage, Mindy Kaling, Olivia Munn, Sam Rockwell, Alexander Skarsgård et Olivia Wilde. Cela suit également Bridgerton La star Rege-Jean Page a récemment remporté le prix IMDb Breakout STARmeter, avec d’anciens lauréats de ce prix, notamment Bill Skarsgård, Brie Larson, John David Washington, Daisy Edgar-Jones, Nicholas Braun et Anya Chalotra. Félicitations à Kumiko pour avoir remporté son prix ce week-end, ce qui n’est certainement qu’un signe de tout ce qui reste à venir de la célèbre actrice. Cette nouvelle nous vient de BusinessWire.

