La star des garçons commente un bref rôle dans Spider-Man: Across the Spider-Verse

Après des années d’attente, Spider-Man: à travers le Spider-Verse a fait son chemin dans les salles de cinéma. La suite animée de super-héros présente un large éventail de Spider-People de réalités alternatives, et un casting de voix d’ensemble a été enrôlé pour donner vie aux différents web-slingers. À la tête du casting se trouvent Shameik Moore dans le rôle de Miles Morales, Spider-Man de Earth-42, aux côtés de Hailee Steinfeld dans le rôle de Gwen Stacy, une Spider-Woman d’un autre univers.





Dans le nouveau film (SPOILERS DOUX À VENIR), une brève scène révèle le Peter Parker de cet univers de Gwen Stacy. Cette incarnation de Pierre est exprimée par Jack Quaid (Les garçons, Star Trek : ponts inférieurs). S’adressant à Twitter après la sortie du film, Quaid a fait l’éloge du film tout en informant ses abonnés de sa propre implication dans le casting, bien que brièvement.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Quaid tweeté« Scie Vers d’araignée. Aimé Vers d’araignée. Je suis *techniquement* IN Vers d’araignée (pendant comme une seconde). Je ne peux pas dire assez de bonnes choses à propos de ce film. Allez le voir, c’est incroyable. Félicitations à l’équipe incroyablement talentueuse derrière tout ça. »

Quaid est très connu pour son rôle principal dans la série satirique de super-héros Les garçons. Il a également récemment participé à un autre projet de super-héros animé, exprimant Alberto Falcone dans le film d’animation Batman : le long Halloween. Il exprime également Clark Kent dans la prochaine série animée Mes aventures avec Superman, à venir à Adult Swim cette année. Son autre travail récent de voix off comprend Harvey Girls pour toujours!, Star Trek : ponts inférieurset Opposés solaires. Il apparaîtra dans le nouveau film de Christopher Nolan Oppenheimerà venir en salles en juillet.





Miles Morales et ses copains Spidey sont de retour dans Spider-Man: Across the Spider-Verse

Images Sony

Quaid est en bonne compagnie avec son rôle dans le nouveau Homme araignée film. Avec Moore et Steinfeld, le casting de voix pour Spider-Man: à travers le Spider-Verse comprend également des noms comme Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Jake Johnson, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, Daniel Kaluuya, Oscar Isaac, Shea Whigham, Greta Lee, Andy Samberg, Amandla Stenberg, Mahershala Ali et Taran Killam, parmi autres.

Le film a été réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson. Il a été écrit par Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham. Lord et Miller ont produit avec Avi Arad, Amy Pascal et Christina Steinberg.

Le synopsis officiel du film est le suivant :

Miles Morales revient pour le prochain chapitre de la saga Spider-Verse oscarisée, Spider-Man™ : Across the Spider-Verse. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique quartier à plein temps de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même. Mais lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve face aux autres araignées et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin qu’il puisse sauver les personnes qu’il aime le plus.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse joue maintenant dans les salles de cinéma. Pour que votre calendrier soit marqué pour le prochain chapitre de la série de films, surveillez Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse pour arriver le 29 mars 2024.