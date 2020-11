La star des amis Courteney Cox recrée la danse emblématique de la dinde pour Thanksgiving

Les Américains ont récemment célébré Thanksgiving dans des circonstances très difficiles, coupés des membres de la famille élargie dans l’intérêt de la distance sociale. copains La star Courteney Cox a pris sur elle de répandre la joie des Fêtes sur Instagram en recréant ses mouvements emblématiques de la série lorsque Monica lui colle une dinde sur la tête et danse devant Chandler, avec le message suivant.

« Joyeux Thanksgiving à tous, j’espère que vous passez une bonne journée. Je me sens tellement reconnaissant et aussi si je reçois encore un putain de gif avec cette dinde sur la tête dansant comme un putain d’idiot, je vais juste craquer. Alors , de toute façon, puisque je suis le symbole de l’action de grâce, c’est parti, j’espère que ça te rendra heureux. «

La scène « Dinde portant des lunettes de soleil sur la tête de Monica » a fait l’objet d’innombrables mèmes au fil des ans, quelque chose Courteney Cox reconnu dans sa vidéo Instagram avant de faire shimmy l’épaule avec sa tête coincée dans une dinde fraîche. La publication a déjà été vue plus d’un million de fois et les fans adorent le retour de l’actrice sur copains.

Malgré la fin en 2004, le genre de popularité qui copains bénéficie reste inégalé dans le monde des sitcoms. La série a été diffusée sur la télévision en réseau sur une chaîne ou une autre à un moment de la journée pratiquement sans interruption depuis sa finale de la saison.

Sur les chaînes de streaming également, l’émission reste l’une des offres les plus populaires, les fans enregistrant de vives protestations lorsque copains a été retiré de Netflix. Gardant à l’esprit l’immense popularité de l’émission, Warner Bros.a décidé qu’un épisode de réunion mettant en vedette les six personnages principaux revenant pour une session non scénarisée devant un public en direct serait le début parfait pour leur nouveau service de streaming, HBO Max. Cox a également exprimé son enthousiasme pour l’épisode des retrouvailles en février.

« Nous allons avoir le meilleur temps. Ça va être génial. Nous n’avons vraiment pas tous fait ça et nous nous sommes assis là et avons parlé et rappelé de cette expérience incroyable que nous avons eue. … Ça va être fantastique. » L’idéal [reunion] pour moi – nous l’avons fait récemment, et cela a pris une éternité. Je ne sais pas combien d’années c’était, peut-être 15 ans? Nous nous sommes finalement tous réunis et avons dîné. Et quand nous nous réunissons, ce qui n’est jamais – c’est seulement arrivé … comme deux fois depuis que nous avons terminé la série – c’est juste le plus amusant. «

Malheureusement, ces plans ont été ratés lorsque l’urgence sanitaire mondiale a frappé le monde et l’épisode des retrouvailles a dû être reporté. En attendant, les fans ont dû se contenter d’une photo que Jennifer Aniston a postée comme son premier post sur Instagram dans lequel les six principaux copains les stars se sont réunies pour le dîner et une photo.

La photo a obtenu le plus de likes dans la période la plus courte de l’histoire d’Instagram, prouvant que copains continue de jeter un sort sur le monde plus de deux décennies depuis ses débuts. Et maintenant, le dernier post Insta de Cox est susceptible d’apporter encore plus de joie aux fans, ainsi que de lancer une nouvelle série de mèmes Internet.

Sujets: Amis