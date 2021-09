La star de YouTube Mel Thompson est décédée à l’âge de 35 ans

Le mari de la vlogueuse beauté et maquillage a annoncé la triste nouvelle lundi, bien que la cause du décès n’ait pas encore été rendue publique.

Il a partagé un certain nombre de photos de sa femme, ainsi qu’un message sincère qui disait : « Mel est malheureusement décédé hier.

« C’est vraiment difficile de ne choisir que 10 photos. Nous avons perdu une belle personne. »

Crédit : Instagram/Mel Thompson

Thompson comptait près de 170 000 abonnés sur sa chaîne, ainsi que 57 000 abonnés sur Instagram.

En plus de ses tutoriels de maquillage et de ses critiques de produits, les téléspectateurs se sont investis dans sa vie, car elle partageait également des mises à jour régulières sur sa chaîne.

Sa dernière vidéo a été partagée le 24 septembre.

Le mari de Mel – nommé Puffin Thompson – a poursuivi: « Je voulais juste montrer les sourires qu’elle a apportés.

« J’ai dû répondre à tant de textos de personnes qui la surveillaient sans même savoir qu’elle était décédée. C’est formidable de voir à quel point elle était aimée. Et elle vous a tous aimés en retour.

Crédit : Instagram/Mel Thompson

« Je continuerai de l’aimer et elle me manquera pour toujours. Elle était un pilier pour notre famille. Les enfants lui parlaient sans arrêt et elle parlait constamment avec eux et essayait de les aider avec leurs affaires.

« Et peu importe à quel point elle se sentait mal, elle me frottait le dos quand je venais et sautais sur le lit à côté d’elle pendant qu’elle travaillait sans relâche pour diffuser du contenu.

« Tout le monde sait à quel point elle était talentueuse en tant qu’artiste et avec ses connaissances utiles, mais ses proches savent à quel point elle était vraiment merveilleuse. »

Il a conclu: « Elle aurait fait n’importe quoi pour aider n’importe qui sans arrière-pensée. J’aimerais la retrouver. »

Crédit : Instagram/Mel Thompson

La maquilleuse de célébrités Lisa Eldridge a commenté la publication Instagram de Puffin : « Je suis profondément attristée et choquée.

« Mes pensées vont à mes amis et à ma famille… vraiment déchirante. Repose en paix Mel, merci d’avoir toujours été si merveilleuse. »

Son collègue YouTuber Nikkia Joy a ajouté: « Je suis sous le choc. C’est la nouvelle la plus déchirante. Je suis tellement désolée pour votre perte, le monde ne sera pas le même sans Mel. »