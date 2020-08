La star de YouTube Landon Clifford décède à l’âge de 19 ans

24/08/2020 à 20h18

Grand deuil pour la star de YouTube Landon Clifford. Le populaire Youtuber est décédé à l’âge de 19 ans, laissant derrière lui une femme et deux enfants. Aux États-Unis, ils étaient considérés comme une famille adolescente modèle. Son épouse Camryn (19 ans) est devenue mère pour la première fois à l’âge de 16 ans et a fait de Landon, alors mineur également, son père.

Il y a près de trois mois, le jeune couple a eu un autre enfant, Delilah Rose. La fille Collette Briar (2) était très contente de la nouvelle sœur, ont révélé les deux il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Maintenant Landon Clifford est mort.

Landon Clifford n’a même pas eu 20 ans

Le jeune couple marié du Texas a laissé ses plus de 1,28 million de fans participer à leur vie de famille sur YouTube en tant que «Cam & Fam». Vos followers étaient là à chaque tournant et toujours bien informés de tout ce qui se passait dans la vie quotidienne de la jeune famille.

Maintenant, Camryn a partagé la triste nouvelle de la mort soudaine de Landon. “Le 13 août 2020 était le dernier jour de Landon en tant que meilleur père et mari”, commente la jeune veuve sur un cliché. Il montre le Youtuber dans un lit d’hôpital avec de nombreux tubes sur son corps, il est ventilé par une machine.

Ses organes ont été donnés

La cause exacte de la mort de Landon n’est pas encore publiquement connue, mais le peu d’informations générales qui ont été divulguées au public sont concernées. Landon était dans le coma pendant six jours avant de mourir. Ses organes ont été donnés.

Camryn semble tirer sa force du don d’organes de son mari. La belle blonde écrit sur Instagram: «Il est mort pour sauver d’autres vies.» Néanmoins, sa mort lui brise le cœur. «Il était le meilleur mari et père que je puisse jamais demander. Cela me fait mal de savoir que nos filles ne peuvent jamais vraiment connaître leur père. “

Sa veuve est désespérée

Le désespoir est clairement visible dans les lignes de Cam: «Ce n’est pas ainsi que les choses devraient se passer. Il devrait fêter son prochain anniversaire. Il doit accompagner ses filles à l’autel. Il devrait mourir avec moi quand nous serons vieux. “

Cam et Landon ne s’étaient mariés que l’année dernière. Elle doit maintenant dire au revoir à son mari à l’âge de 19 ans seulement et est seule avec deux jeunes enfants. Un destin difficile.

“Il me manquera”

Ses fans pleurent également avec elle. Un fan a écrit: «Il est aimé! Son sourire et la façon dont il aimait ses filles témoignent de sa vraie nature. Il me manquera. Je continuerai de dire à ses filles combien il les aimait. “

Un autre écrit: «Je suis vraiment désolé, Cam. Je n’oublierai jamais tous les bons moments et souvenirs de nous tous et de Landon. La personne la plus mignonne, la plus drôle, la plus drôle et la plus décontractée de tous les temps. Je prie pour que Dieu vous réconforte pendant une période aussi inexplicable. Je suis toujours ici. Nous t’aimons.”