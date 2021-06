La star de YouTube de 20 ans, Camryn Clifford, se souvient de son défunt mari en hommage à son anniversaire

L’influenceuse Camryn Clifford, épouse de feu Landon Clifford, a partagé une publication émouvante sur Instagram marquant le premier anniversaire du couple depuis sa mort en août 2020.

Camryn, 20 ans, a partagé plusieurs images d’elle-même et de Landon, dont une vidéo d’eux dans un photomaton, une série de bandes de film de photomaton prises au fil des ans et une photo de leur mariage en 2019.

« Aujourd’hui, cela ferait 6 ans que nous avons commencé à sortir ensemble et 2 ans de mariage », a écrit Camryn, aux côtés d’un emoji coeur bleu. « Joyeux anniversaire amoureux, tu me manques tellement. »

Landon s’est suicidé en août 2020 à la suite d’une longue lutte contre la dépression, selon Camryn. Il avait 19 ans au moment de sa mort.

Le couple a eu deux enfants ensemble : Collette Briar Clifford, 3 ans, et Delilah Rose Clifford, 1 an. Le couple était célèbre pour sa chaîne YouTube « Cam&Fam », où ils ont documenté leur vie de jeune famille pour plus de 1,2 million d’abonnés. Depuis la mort de Landon, Camryn a utilisé la chaîne pour partager des mises à jour sur ses filles et sa propre vie.

En novembre 2020, Camryn a déclaré que devenir parent seul était un « énorme ajustement ».

« Passer d’une famille biparentale à une famille monoparentale a été un ajustement énorme, bien plus difficile que je n’aurais pu l’imaginer et c’est même avec l’aide que je reçois de ma famille », a-t-elle déclaré. « Cela me fait vraiment apprécier tout ce que Landon a fait pour nous. Il était si serviable. Il aimait être papa. De tout, il aimait vraiment être papa. Il était si bon dans ce domaine. »

En rapport

Camryn a révélé dans une vidéo partagée le 17 juin qu’elle était allée dans un « centre de traitement des traumatismes » pendant un mois, laissant ses filles avec sa famille afin qu’elle puisse « faire une pause » dans sa « vie entière ».

« Dire au revoir à (mes enfants) a été l’une des choses les plus difficiles que je pense avoir jamais faites », a déclaré Camryn. « C’était incroyablement difficile. Il en faut beaucoup pour pouvoir dire » Je ne vais pas bien, j’ai besoin d’aller quelque part pour obtenir de l’aide professionnelle « , et quand vous avez des enfants dans le mélange, c’est tout. plus difficile parce que vous voulez être fort pour eux et vous battre et être comme « Non, je peux le faire, je vais bien. » Je n’allais pas bien, et je n’ai pas pu le faire, et je suis content d’avoir reçu de l’aide pour faire marche arrière. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-8255, envoyez HOME par SMS au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/resources pour des ressources supplémentaires.

En rapport: