La star de YouTube, Corinna Kopf, gagne 1 million de dollars au cours des 48 premières heures sur OnlyFans

le mannequin et influenceuse l’a lancée Seuls les fans profille mois dernier, annonceg l’actualité sur les réseaux sociaux en disant : « BON 6/9 !! MY ONLYFANS EST OFFICIELLEMENT LANCÉ. »

Et il semble que le s’est déjà avérée lucrative, comme Kopf l’a apparemment fait beaucoup d’argent au cours de ses deux premiers jours plateforme d’abonnement au contenu seule.

Dans le clip, on peut l’entendre dire : « Corinna vient de commencer un Seuls les fans. En 48 heures, combien d’argent as-tu gagné ? »

Alors que ses amis lui font un roulement de tambour, Kopf dit : « En 48 heures, j’ai gagné un peu plus d’un million de dollars. »

Elle ajoute : » Et puis j’ai joué pour fêter ça et j’ai gagné 30 000 € (€22 000). »

Kopf passe ensuite en revue certaines des interactions qu’elle a eues avec les fans, affirmant que l’un d’eux lui a donné un pourboire de 100 € (72 €), avant qu’elle et Dobrik ne partent à l’extérieur pour jeter un coup d’œil à son « tout nouveau 400 000 € (290 000 €) Ferrari ’.

Je me fiche de ce que quelqu’un dit, j’ai gagné 165 000 € sur une seule photo de mes seins – corinna (@CorinnaKopf) 21 juin 2021

Kopf a parlé sur sa page OnlyFans des fans demandant plus de contenu titillant, disant simplement qu’ils sont libres de partir s’ils n’aiment pas ce qu’ils voient.

Toutes les images ne seront pas les choses les plus folles que vous ayez jamais vues !! Si vous n’aimez pas mon contenu ici, désabonnez-vous ! Beaucoup de merde jeai posté déjà me ferait bannir sur IG et d’autres choses ne sont que du contenu supplémentaire pour votre plaisir, alors prenez-le pour ce qu’il est.