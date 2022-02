La star de Yellowstone, Cole Hauser, parle de l’attention et des distinctions récentes de l’émission

Yellowstone a pris d’assaut le pays et l’une de ses principales stars essaie toujours de tout comprendre. Cole Hauser dépeint Rip Wheeler dans la série à succès et depuis que l’émission a fait ses débuts sur le réseau Paramount, elle a attiré les téléspectateurs dans le drame de la famille Dutton.

Le spectacle a certainement un peu de tout, des beaux paysages du Montana (et de l’Utah) au style de justice hors-la-loi rugueux et extravagant. Avec Kevin Costner comme chef de file, Yellowstone a tous les ingrédients d’une émission à succès. Les cotes d’écoute ont explosé avec 14 millions de téléspectateurs au total à l’écoute de la saison 4 et 15 millions de téléspectateurs au total collés à leurs écrans pour sa conclusion. Et maintenant, il est devenu un candidat à un prix, avec un clin d’œil au Screen Actors Guild Award dans la performance exceptionnelle d’une catégorie de séries dramatiques d’ensemble.

Que pense Cole Hauser de la popularité de la série ?

Dans une récente interview avec le podcast Variety’s Awards Circuit, Hauser a déclaré qu’il était simplement ravi de faire partie de tout cela. Hauser partage l’écran avec Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Gil Birmingham, Forrie J. Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little et Ryan Bingha. Hauser parle de son personnage Rip et de la façon dont il aime le fait qu’il ait plusieurs niveaux et qu’il ne soit pas un poney à un tour. Hauser a également parlé avec Variety de toutes les façons dont il se rapporte à Rip et de celles qu’il ne fait pas.

« On dirait que ça touche enfin les confins de l’Amérique », a déclaré Hauser. « Il semble que New York et Los Angeles prêtent en quelque sorte attention, ce qui est bien, pour beaucoup d’entre nous de voir ce genre de reconnaissance. Je suis juste heureux que les Américains parlent de Yellowstone et qu’ils adorent ce genre de spectacle. Taylor [Sheridan] a fait un si bon travail et il y a un casting formidable. »

« La topographie et les paysages ont définitivement suscité un certain intérêt », a ajouté Hauser, notant que les gens se déplacent en masse vers le Montana maintenant. « Mais, en fin de compte, je pense que c’est l’écriture de Taylor, les personnages et les histoires qui accrochent le public. »

La saison 4 vient de se terminer il n’y a pas si longtemps, mais le 3 février, Paramount a annoncé que les Dutton seraient de retour pour une saison 5 et que la production des nouveaux épisodes commencerait en mai. Paramount Network n’a pas annoncé de date de première pour la saison 5. Cependant, nous pouvons continuer à regarder la préquelle des retombées 1883 et n’oublions pas la deuxième série dérivée en préparation 6666. À première vue, nous allons explorer beaucoup plus de Yellowstone monde.









