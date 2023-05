La star de Weeds, Justin Kirk, est sceptique quant au prochain renouveau de Showtime

Le Mauvaises herbes le renouveau est de retour sur Showtime, mais l’une des stars originales de l’émission n’est pas encore convaincue que c’est le bon choix. Créé par Jenji Kohan, Mauvaises herbes a été diffusée pendant huit saisons entre 2005 et 2012. La série mettait en vedette Mary-Louise Parker dans le rôle de Nancy Botwin, une mère veuve qui se tourne vers la vente de cannabis lorsqu’elle est soudainement à court d’argent. Hunter Parrish et Alexander Gould ont également joué le rôle des enfants Botwin avec Justin Kirk jouant son beau-frère, Andy. Kevin Nealon a également joué le rôle de Doug, l’ami de la famille qui fume de l’herbe.





En 2019, il a été annoncé que Mauvaises herbes était en train de renaître chez Starz avec un renouveau surnommé Mauvaises herbes 4.20. À ce moment-là, il a été rapporté que Kohan n’était pas impliqué, mais Parker devait être la vedette et le producteur exécutif. Le projet s’est évanoui une fois que la pandémie a éclaté, mais comme Variety l’a rapporté lundi, le renouveau est maintenant de retour sur les rails à Showtime, où il a été diffusé à l’origine. Selon la logline du renouveau, la nouvelle émission reprendra « avec la famille Botwin » dix ans plus tard, maintenant que la légalisation du cannabis est devenue beaucoup plus courante.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Bien que les retours de la famille Botwin aient été taquinés, cela peut inclure ou non Andy. Kirk a dit à Variety qu’il n’en avait pas beaucoup plus entendu parler du Mauvaises herbes renaissance que quiconque, ce qui suggère qu’il n’a même pas encore parlé directement avec qui que ce soit de son retour pour la renaissance de Showtime. L’acteur admet également qu’il se méfie de tout cela, se demandant si les fans veulent honnêtement voir des versions plus anciennes de ces personnages ou s’il vaut mieux laisser tomber. Comme l’explique Kirk :

« Même en tant que fan, voulez-vous vraiment nous voir tous vieux et revenir ? Au moment de la saison 8, je ne pense pas que l’idée générale était : « Nous devrions continuer à faire ça ! » Écoute, j’aime ces gens, j’aime ce personnage. J’en sais probablement autant que vous sur les futurs redémarrages. Je sais qu’ils en parlaient, de ce que cela pourrait être. J’avais entendu des rumeurs de diverses itérations. Une fois, j’ai entendu dire qu’il s’agissait d’une préquelle avec des personnages plus jeunes, puis vous nous voyez en flash avant. Donc je n’ai aucune idée. Bien que curieusement, j’en ai entendu parler à nouveau récemment, alors ils essaient peut-être de faire sortir sa carcasse fatiguée.

Connexes: Showtime confirme le spectacle de renaissance pour les mauvaises herbes et l’infirmière Jackie





Les fans veulent-ils un revival de Weeds ?

Peut-être parce que l’émission a déjà été annoncée pour un renouveau qui s’est effondré chez Starz, Kirk doute également que ce redémarrage prévu à Showtime soit différent. Il réfléchit à la façon dont il y a toutes sortes d’annonces pour des choses comme celle-ci qui finissent toujours par échouer et ajoute qu’il n’a pas été personnellement contacté pour apparaître dans la nouvelle émission. L’acteur plaisante en disant que cela signifie peut-être que son rôle a été refondu.

« Il y a un million de choses qui sont censées être dans une sorte de développement. Mes agents ne m’en ont pas parlé depuis longtemps. Peut-être qu’ils vont refondre [Andy].”

Mis à part le scepticisme, Kirk reviendrait-il en tant qu’Andy si l’équipe derrière le redémarrage de Showtime devait lui donner l’appel ? Kirk n’a pas de réponse définitive à cette question pour le moment, suggérant qu’il est ouvert à l’idée, mais cela dépendrait toujours des plans créatifs. Comme le dit Kirk :

« C’est une question à 64 000 €. Je suppose qu’il faudrait voir ce que c’était. Mon morceau de divertissement narratif préféré est Twin Peaks: The Return. Il y a quelque chose d’excitant à voir les gens de quelque chose dans lequel vous étiez, même beaucoup plus âgés. Il y a quelque chose de cool à ce sujet. Il doit y avoir une histoire à raconter, ou une raison de le faire. Alors nous verrons. »

Tu peux regarder Mauvaises herbes en diffusant l’émission sur Peacock, Hulu et Amazon FreeVee.