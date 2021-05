La star de WandaVision Teyonah Parris taquine le retour de Monica Rambeau dans Les merveilles

WandaVision La star Teyonah Parris a maintenant offert un aperçu de la prochaine Capitaine Marvel suite, The Marvels, révélant que la réalisatrice Nia DaCosta vise une approche très axée sur les personnages de la dernière sortie Marvel. Parris reprendra le rôle de Monica Rambeau dans le suivi, avec Brie Larson dans le rôle de Carol Danvers AKA Captain Marvel et Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan AKA Mme Marvel.

« En ce qui concerne ses acteurs, j’ai l’impression qu’elle a pris, et a pris, alors même que nous avons commencé à construire vers The Marvels, un grand soin d’entendre nos commentaires sur qui est ce personnage, quelle histoire nous essayons de raconter et trouver des moyens de le faire. – Je veux dire, la plupart du temps quand je dis: « Hé, je pense à ça », elle y a déjà pensé et y réfléchit et a travaillé sur des moyens – elle était comme: « Ouais, ouais, ouais. J’étais Je vais y arriver. Il y a ceci, ceci et cela auquel je pense pour ce moment. Je me dis: « Oh, bien, d’accord! » J’adore le fait qu’elle pense toujours à l’avenir et que je me sens toujours le bienvenu pour aller parler avec elle et discuter des points d’histoire, des arcs de personnages et du développement. «

Cela ressemble Teyonah Parris passe un bon moment à travailler aux côtés de DaCosta, se sentant capable de donner ses propres opinions et interprétations en ce qui concerne les aventures continues de Monica Rambeau. Bien qu’elle ne soit pas très éloignée en termes de détails spécifiques (Marvel est notoirement secrète), Parris est clairement très enthousiaste à l’idée que le public voie les efforts du cinéaste.

«J’adore son point de vue. J’adore ses sensibilités, ses sensibilités visuelles. Elle est si intelligente. J’étais excitée de travailler avec elle à ce moment-là quand j’ai entendu parler des merveilles, je veux dire, c’est de l’histoire. Elle fait l’histoire. Elle est incroyable et j’ai hâte que le monde entier voie toute la beauté de Nia DaCosta. «

Depuis que le titre récent révèle, une description officielle de Les merveilles a également été publié qui lit; « Les merveilles de Marvel Studios mettra en vedette Brie Larson revenant au rôle de Capitaine Marvel/ Carol Danvers. Dans le film, elle sera rejointe par Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans WandaVision de Marvel Studios, ainsi que Iman Vellani, qui apparaîtra comme Mme Marvel dans la prochaine série Disney + du même nom. Préparez-vous à en faire l’expérience et à voler plus haut, plus loin et plus vite avec le film réalisé par Nia DaCosta! «

Ainsi que le retour de Monica Rambeau et Carol Danvers, Les merveilles présentera Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan AKA Mme Marvel sur grand écran. Également prêt à diriger le Mme Marvel Série Disney +, Kamala est un pakistanais-américain musulman de 16 ans de Jersey City qui est un grand fan de Captain Marvel, et acquiert plus tard des pouvoirs de changement de forme en prenant le surnom de titulaire. De plus, Zawe Ashton a été jeté dans un rôle de méchant non divulgué.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur les aventures continues du super-héros cosmique de Brie Larson, bien qu’il ait été révélé que l’histoire sera liée aux deux. WandaVision et Docteur Strange dans le multivers de la folie D’une certaine manière, le directeur de l’ancien, Matt Shakman, a récemment révélé que certains éléments introduits dans la série Disney + seraient transférés dans le MCU plus large. « WandaVision était au centre de nos préoccupations pendant que nous le faisions, et les choix que nous faisions ont ensuite été transférés à d’autres films », a déclaré Shakman précédemment. « La façon dont nous avons décidé de décrire le pouvoir de Monica, tout cela, continuera dans Captain Marvel 2. »

Les merveilles devrait être publié en novembre 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Collider.

Sujets: Captain Marvel 2, Captain Marvel