La star de WandaVision, Teyonah Parris, arrive à Londres pour filmer les merveilles

WandaVision la star Teyonah Parris est arrivée à Londres pour commencer le tournage à venir Capitaine Marvel suite Les Merveilles. Parris a partagé des images de son séjour dans la ville sur les réseaux sociaux, ce qui signifie qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’elle ne se déguise à nouveau en Monica Rambeau, mais cette fois pour le grand écran.

Teyonah est actuellement à Londres pic.twitter.com/7N47BHjHdk – le meilleur de teyonah (@parrisfiles) 10 juillet 2021

Suite à la récente révélation que Capitaine Marvel 2 sera plutôt intitulé Les Merveilles, une brève ligne de connexion pour la sortie Marvel a depuis fait surface et offre une meilleure idée de la direction de la suite à venir. « The Marvels de Marvel Studios mettra en vedette Brie Larson revenant au rôle du capitaine Marvel/Carol Danvers », lit-on dans le journal. « Dans le film, elle sera rejointe par Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans WandaVision de Marvel Studios, avec Iman Vellani, qui apparaîtra comme Mme Marvel dans la prochaine série Disney + du même nom. Préparez-vous à en faire l’expérience et à voler plus haut, plus loin et plus vite avec le film réalisé par Nia DaCosta ! »

Pendant que Teyonah Parris n’a bien sûr pas pu trop en révéler sur son implication, elle a taquiné que la suite explorerait la relation entre Monica et Carol Danvers de Brie Larson, une relation qui est devenue un peu glaciale au fil des ans. « Oui, quand Monica était une fille de 11 ans, avec sa mère et sa tante Carol, ils avaient une belle relation », a déclaré Parris dans une interview plus tôt cette année.

« Et donc je pense que ce qui a été génial avec WandaVision est en train de voir Monica grandir, et nous ne l’avons pas vue depuis plus de 20 ans, ou peu importe, et de voir lentement, il est révélé quelle a été sa vie depuis la dernière fois que nous l’avons vue. Et donc, Carol Danvers faisait partie de sa vie la dernière fois que nous l’avons vue, et voir qu’il y a encore, il y a quelque chose là-bas, je pense que c’est très excitant. Car comme on le sait, ou peut-être pas, mais je vais vous dire, que Monica sera dans Captain Marvel 2 avec Carol Danvers et Kamala Khan, Mme Marvel. Cela nous donne donc de l’espace pour explorer davantage ce qui pourrait se passer là-bas, donc je ne veux rien gâcher pour vous. »

Bonbon le directeur de redémarrage Nia DaCosta dirigera le projet, avec Teyonah Parris et Brie Larson qui devraient être rejoints par Iman Vellani en tant que dernier membre de Les Merveilles, Kamala Khan AKA Mme Marvel, qui n’a pas encore fait ses débuts. Prêt à diriger le Mme Marvel Série Disney +, Kamala est une pakistanaise-américaine musulmane de 16 ans de Jersey City qui est une grande fan de Captain Marvel, et acquiert plus tard des pouvoirs de changement de forme en prenant le surnom titulaire. Aditionellement, Viande fraîche La star Zawe Ashton a été choisie pour jouer un rôle de méchant non divulgué.

Voir le trio de Marvels se réunir à l’écran sera certainement un autre plaisir dans la phase 4 de Marvel, qui comprend Éternels, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Spider-Man : No Way Home, Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor : Love and Thunder, Black Panther : Wakanda Forever, et Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie.

Les Merveilles devrait sortir en novembre 2022. Cette nouvelle a été révélée avec l’aimable autorisation de l’histoire Instagram de Teyonah Parris.

Sujets : Captain Marvel 2, WandaVision