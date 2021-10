La star de WandaVision, Michaela Russell, canalise son aîné pour Halloween

Joyeux Halloween! Aujourd’hui est le jour le plus effrayant de l’année, et les réseaux sociaux ont été inondés de photos de célébrités célébrant d’autres célébrités. Parfois, leurs costumes choquants et effrayants sont des apparitions de leur propre création, mais la plupart du temps, les célébrités aiment s’habiller les unes comme les autres (oui, c’est compliqué mais ce n’est pas cette période de l’année). Cette année, l’un des looks les plus mignons des célébrités se déguisant en autres célébrités pour frapper les réseaux sociaux est WandaVision l’acteur Michaela Russell, qui incarnait la jeune Wanda Maximoff dans la série Disney+. Russell a décidé de canaliser son moi plus âgé, et les résultats sont adorables.

WandaVision a récemment reçu 23 nominations aux Emmy Awards, dont celle de la « Meilleure série limitée ». Certains des acteurs et de l’équipe de la série ont également été nominés pour leur travail sur la série, notamment Elizabeth Olsen pour « l’actrice principale exceptionnelle dans une série limitée ou un film » pour son rôle de Wanda Maximoff. Également nominé, Paul Bettany pour « Meilleur acteur principal dans une série ou un film limité » pour son rôle de Vision, et Kathryn Hahn pour « Meilleure actrice dans un second rôle dans une série ou un film limité » pour son rôle d’Agnes the Nosy Neighbour/Agatha Harkness. Sur les 23 nominations aux Emmy Awards, l’émission a fini par remporter trois catégories : « Design de production exceptionnel pour un programme narratif (demi-heure) », « Costumes fantastiques / science-fiction exceptionnels » et « Musique et paroles originales exceptionnelles » pour » Agatha tout le long. »

Même si WandaVision ne devrait pas avoir une autre saison, un spin-off a déjà été annoncé avec Kathryn Hahn dans le rôle d’Agatha. Elizabeth Olsen devrait également revenir en tant que sorcière écarlate dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Il est donc possible que la jeune Wanda apparaisse à l’écran dans un autre flashback sur la vie de la jeune sorcière en Sokovie. Pour célébrer le succès de la série, Russell a rendu hommage à l’actrice (et au personnage) qu’elle admire, Scarlet Witch d’Olsen !

« Joyeux week-end d’Halloween ! Jeune Wanda dans la vraie vie ???? », a déclaré Russell sur Instagram. Découvrez son costume de sorcière écarlate dans le post ci-dessous :

Un hommage d’Halloween à une idole est une tradition consacrée par les célébrités, et chaque 31 octobre, les fans peuvent voir toutes leurs stars préférées se célébrer. Et il n’est pas surprenant que les célébrités adorent se déguiser. Une partie du travail d’un acteur consiste à se déguiser au quotidien. Comme l’a dit un jour Richard E. Grant, « Mon défunt père m’a demandé il y a 40 ans ‘Voulez-vous vraiment passer votre vie à vous maquiller et à vous maquiller ?’ A 64 ans, cette tenue pour Loki pour Disney + l’aurait fait ricaner ! » Sans surprise, la réponse de Grant était, oui monsieur, les acteurs joueront dans le bac à sable déguisé, et les paparazzi seront là pour tout couvrir !

Cette année, en plus d’une tonne de WandaVision costumes, nous avons vu Jamie Lee Curtis habillé en Janet Leigh dans psychopathe, et Lizzo faisant la fête dans un costume de Baby Yoda de Le Mandalorien. Ensuite, il y avait Saweetie en tant que Catwoman, un costume qui a même obtenu l’approbation de l’une des meilleures femmes-chats du monde, Halle Berry !

Sujets : WandaVision