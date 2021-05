La star de WandaVision Kathryn Hahn remporte le prix du meilleur méchant aux MTV Movie & TV Awards

WandaVision a remporté le plus de récompenses aux MTV Movie & TV Awards dimanche soir, et cela comprenait une grande victoire pour Kathryn Hahn. Lors de l’événement, qui a été organisé par Leslie Jones, Hahn était en lice pour le meilleur méchant à cause d’elle WandaVision rôle d’Agatha Harkness. En remportant la victoire, le prix de Hahn est l’un des quatre prix remportés par WandaVision lors de l’événement sur six nominations au total.

C’ÉTAIT AGATHA TOUT ALOOOONG 🗣️🗣️🗣️ Kathryn Hahn remporte le prix du meilleur méchant pour son rôle d’Agatha Harkness dans @wandavision au #MTVAwards! pic.twitter.com/4xGPeHYwIV – Prix du cinéma et de la télévision (@MTVAwards) 17 mai 2021

Parce que la performance de Hahn en tant qu’Agatha Harkness était si inoubliable, ce n’est pas un grand choc de la voir remporter le prix du meilleur méchant. Même ainsi, les autres nominés sont très méritants, il n’y avait donc aucune garantie que Hahn gagnerait. Les autres nominés pour le prix du meilleur méchant comprenaient Aya Cash (Les garçons), Giancarlo Esposito (Le mandalorien), Nicholas Hoult (Le grand) et Ewan McGregor (Oiseaux de proie).

Pendant ce temps, la co-star de Hahn, Elizabeth Olsen, a également décroché une énorme victoire pour la meilleure performance dans un spectacle. Leur combat « Wanda contre Agatha » a également remporté le prix du meilleur combat avec WandaVision remportant la victoire du meilleur spectacle – en battant d’autres programmes populaires comme Les garçons, Bridgerton, Cobra Kai, et Emily à Paris. Teyonah Parris a également été nominé pour le meilleur héros et « Agatha All Along » était en lice pour le meilleur moment musical.

Nous n’avons peut-être pas vu le dernier d’Agatha dans l’univers cinématographique Marvel. Après le succès de WandaVision, Hahn a clairement indiqué qu’elle serait prête à reprendre le rôle, même si elle ne pouvait pas dire si et quand le personnage reviendrait un jour.

« Je n’ai aucune idée [when Agatha will return]. Ils gardent ça très serré, » Kathryn Hahn a déclaré au New York Times en mars. « Je veux [return]. Maintenant que j’en ai un avant-goût, je suis comme, ahh. Je l’aime vraiment, vraiment. «

Dans une autre interview avec Entertainment Weekly, le réalisateur de la série Matt Shakman a déclaré à propos de la chanson Agatha All Along: « À l’origine, vous aviez, ‘That’s So Agatha. [That] était en quelque sorte l’idée de [the song]. Je me souviens que Kristen avait dit: «Nous avons joué avec Agatha All Along. Et nous avons pensé, génial, génial! Ensuite, nous avons eu plusieurs discussions sur ce qu’Agatha avait fait exactement tout au long afin qu’ils puissent être plus précis avec cela. Ensuite, je me souviens juste que Munsters rencontre la chanson d’Oompa-Loompa qui arrive et dit: ‘Oh mon Dieu, c’est la meilleure chose qui soit.’ «

WandaVision a lancé la phase quatre du MCU lors de ses débuts sur Disney + en janvier. Reprenant après les événements de Avengers: Fin de partie, la série mettait en vedette Elizabeth Olsen dans Wanda Maximoff, Paul Bettany dans Vision, Teyonah Parris dans Monica Rambeau et Kathryn Hahn dans Agatha Harkness. Usurpant divers tropes télévisés des dernières décennies, la série bizarre est devenue un succès instantané auprès des téléspectateurs. Marvel a conservé le contenu du MCU sur le petit écran avec Le faucon et le soldat de l’hiver a récemment terminé sa course et Loki se prépare bientôt pour la première.

Pour toute personne en retard à la fête, WandaVision est en streaming dans son intégralité sur Disney +. Vous pouvez voir la liste complète des lauréats sur le site officiel des MTV Movie & TV Awards.

Sujets: WandaVision, MTV Movie Awards