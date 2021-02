La star de WandaVision, Katherine Hahn, échappe aux spoilers d’Agatha Harkness

Katherine Hahn a récemment dû éluder certaines questions sur son personnage d’Agnès sur WandaVision. Il y a beaucoup de mystères dans la série Disney +, mais l’un des plus grands est exactement qui est vraiment Agnès. Nous avons obtenu des informations sur d’autres résidents de Westview, mais les informations d’Agnès sont toujours manifestement manquantes, ce qui conduit à toutes sortes de théories, dont certaines ont commencé bien avant même le début de l’émission. Il semble que Hahn ait été initié à la tactique de Marvel Studios consistant à garder leurs secrets hermétiquement secrets parce qu’elle ne dit rien.

Le principal WandaVision La théorie qui circule est que le personnage d’Agnès de Katherine Hahn est en fait Agatha Harkness, qui est l’une des principales figures mystiques de l’univers Marvel. Elle a des liens profonds avec Scarlet Witch, alors les fans ont supposé qu’Agnès était en effet le Harkness. Dans une nouvelle interview, Jimmy Kimmel interroge Hahn à bout portant sur la véritable identité d’Agnès tout en brandissant une image côte à côte de l’actrice et de Harkness. Hahn regarda l’image puis se mit directement à siroter sa boisson, évitant la question.

Quand on insiste davantage sur Agnès, Katherine Hahn a parlé de l’aspect « curieux voisin », qui a été présent dans le WandaVision matériel promotionnel. Dans les bandes dessinées, Agatha Harkness et Wanda Maximoff deviennent amies alors qu’elles affrontent le Salem Seven dans une petite ville américaine. Wanda apprend plus tard à créer ses fils, grâce aux pouvoirs que Harkness lui a appris. Cependant, elle apprend plus tard que ses enfants ont été créés avec des morceaux de Mephisto, alias le diable. Harkness a travaillé pour effacer la mémoire de Wanda de toute l’épreuve au lieu de lutter contre Mephisto pour les âmes des enfants, ce qui a conduit Wanda à la tuer lorsqu’elle a appris la vérité.

Il a également été largement répandu que Mephisto aurait un rôle dans WandaVision, bien qu’il n’ait pas été officiellement confirmé. Certains fans pensent que le méchant peut être vu se cacher dans le fond d’écran de la dernière affiche de la série, tout en faisant également allusion à d’autres indices, comme l’énergie entourant Westview, qui était présente pendant le Big Bang, qui a créé l’univers. Il n’y a pas beaucoup de gens qui croient que Wanda Maximoff a ce genre de pouvoirs, même si elle est évidemment incroyablement puissante par elle-même.

Agnes de Katherine Hahn mentionne également que le « Diable est dans les détails », qui est une citation que beaucoup de WandaVision les téléspectateurs reviennent sans cesse. Dans l’état actuel des choses, nous sommes toujours dans le noir, même si certains indices remontent lentement à la surface, grâce à l’épisode 4 de la semaine dernière. Les fans de Marvel Cinematic Universe ont hâte de rassembler d’autres indices cette semaine et d’essayer de voir comment tout cela finira par se connecter à Docteur Strange dans le multivers de la folie. Vous pouvez consulter l’interview de Katherine Hahn ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Jimmy Kimmel Live. La WandaVision certaines parties de l’interview apparaissent à 2:48.

Sujets: WandaVision