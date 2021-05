La star de WandaVision Elizabeth Olsen remporte la meilleure performance dans une émission aux MTV Movie & TV Awards

WandaVision les fans sont ravis après qu’Elizabeth Olsen ait remporté la meilleure performance dans une émission aux MTV Movie and TV Awards. En janvier, WandaVision a lancé la phase quatre du MCU en prenant directement d’où Avengers: Fin de partie laisser derrière soi. La série à succès mettait en vedette Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff aux côtés de Paul Bettany dans le rôle de Vision. Un succès instantané auprès des téléspectateurs, la série est rapidement devenue l’une des émissions les plus populaires au monde.

Félicitations à Elizabeth Olsen pour avoir remporté la MEILLEURE performance dans un spectacle pour son rôle dans @wandavision! ???? #MTVAwardspic.twitter.com/cLIHdWBbx4 – Prix du cinéma et de la télévision (@MTVAwards) 17 mai 2021

Les MTV Movie and TV Awards ont eu lieu dimanche soir, et lors de l’événement, Elizabeth Olsen a été annoncé comme le gagnant du prix de la meilleure performance dans un spectacle. Avant le spectacle, le nom d’Olsen était déjà à la mode en ligne alors que les fans voulaient qu’elle remporte la victoire, donc il y aura sans aucun doute beaucoup de gens très heureux de ce résultat. La concurrence était rude, car Olsen était contre Michaela Coel (Je peux te détruire), Emma Corrin (La Couronne), Elliot Page (L’Académie des parapluies) et Anya Taylor-Joy (Le gambit de la reine).

WandaVision est également la série qui compte le plus de nominations aux MTV Movie and TV Awards. Outre la nomination d’Olsen, il y en avait six au total, les autres comprenant Teyonah Parris pour le meilleur héros; Kathryn Hahn pour le meilleur méchant; Wanda contre Agatha pour le meilleur combat; Agatha All Along pour le meilleur moment musical; et WandaVision pour le meilleur spectacle.

Suite à l’immense succès de WandaVision, Olsen est devenu un peu une denrée chaude. Elle a déjà joué un autre rôle majeur sur petit écran car il a été récemment annoncé qu’elle jouerait le meurtrier à la hache Candy Montgomer dans la prochaine série HBO Max. Amour et mort. David E. Kelly écrit la série avec Leslie Linka Glatter à bord pour diriger. Elisabeth Moss devrait également jouer la même personne dans une série limitée distincte pour Hulu.

Nous verrons également beaucoup plus d’Olsen en tant que Wanda, car elle figurera en bonne place dans ce rôle dans la suite à venir. Docteur Strange dans le multivers de la folie. Mettant également en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange, le film est dirigé par Homme araignée réalisateur de la trilogie Sam Raimi. Dans une interview avec Glamour le mois dernier, Olsen a taquiné ce que la suite est un film « bonkers » avec une « ambiance de spectacle d’horreur ». Dans une autre interview précédente sur Le spectacle de ce soir, elle a expliqué comment WandaVision sert de bon « tee-up » pour Docteur Strange 2.

« C’est un tee-up complet pour mon personnage », a déclaré Olsen à Jimmy Fallon. Elle a également expliqué comment jamais prévu WandaVision pour devenir un si grand succès, bien que l’équipe travaillant sur la série se soit toujours sentie « vraiment fière » de ce qu’elle faisait.

Félicitations à Olsen pour sa victoire dans la meilleure performance d’un spectacle. Les fans peuvent revenir en arrière et regarder sa performance primée en tant que Wanda Maximoff dans WandaVision sur Disney +, et pour ce qui est de la suite, on peut la revoir dans le rôle quand Docteur Strange dans le multivers de la folie sort le 25 mars 2022. Vous pouvez voir le reste des nominés pour chaque catégorie sur le site officiel des MTV Movie and TV Awards.

Sujets: WandaVision, MTV Movie Awards