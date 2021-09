La star de Walking Dead Andrew Lincoln entre dans le cabinet de curiosités de Guillermo Del Toro

Après s’être éloigné de son rôle principal dans Les morts qui marchent, Andrew Lincoln reviendra à l’horreur avec une nouvelle série sur Netflix. L’acteur a été annoncé comme faisant partie du casting pour Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro, une série d’anthologies d’horreur mettant en vedette différents acteurs et histoires à chaque épisode. L’épisode de Lincoln est écrit et réalisé par Jennifer Kent (Le Babadook) avec une histoire de del Toro et des co-stars Essie Davis (Le Babadook) et Hannah Galway (Sexe/Vie).

Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro est décrit comme « une collection d’histoires inédites et déterminantes pour le genre, destinées à remettre en question nos notions traditionnelles d’horreur. Du macabre au magique, du gothique au grotesque ou au classique effrayant, ces huit contes tout aussi sophistiqués et sinistres (dont deux œuvres originales de del Toro) prendront vie grâce à une équipe de scénaristes et de réalisateurs personnellement choisis par del Toro. »

Panos Cosmatos, Jennifer Kent et Vincenzo Natali sont les scénaristes et réalisateurs des épisodes uniques de la série. D’autres réalisateurs attachés pour les différents épisodes incluent David Prior (L’homme vide), Guillermo Navarro (Parrain de Harlem), Keith Thomas (Allume feu), Catherine Hardwicke (crépuscule) et Ana Lily Amirpour. David S. Goyer (Le Chevalier Noir), Régina Corrado (Bois morts, La souche), Lee Patterson (Courbe), Aaron Stewart-Ahn et Haley Z. Boston (Nouvelle saveur de cerise) sont également à bord en tant qu’écrivains.

Avec Lincoln, d’autres membres de la distribution nommés pour les différents épisodes incluent F. Murray Abraham (Quête mythique), Glynn Turman (Le bas noir de Ma Rainey) et Luke Roberts (Une rançon); Tim Blake Nelson (Veilleurs), Elpidia Carrillo (Euphorie), Demetrius Grosse (Craindre le mort-vivant) et Sébastien Roché (L’homme du haut château); Gant Crispin (Bord de rivière) et Ben Barnes (Ombre et os); et Peter Weller (RoboCop).

La plupart des fans reconnaîtront mieux Lincoln dans son rôle de survivant de l’apocalypse zombie Rick Grimes dans le drame zombie de longue date Les morts qui marchent. Lincoln a quitté la série au début de sa neuvième saison, mais il reprendra le rôle dans une prochaine adaptation cinématographique qui est censée être la première d’une trilogie. Les progrès du projet avancent très lentement, en partie à cause de la pandémie, et aucune date de sortie n’a encore été annoncée. On ne sait pas si Rick apparaîtra dans la onzième et dernière saison de la série.

« Je ne filme pas pour le moment. Je suis toujours très confiné », a déclaré Lincoln à SFX Magazine en avril. Il semblait également qu’il était impatient de se remettre à nouveau dans les bottes de Rick. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de savoir comment, à la première opportunité disponible, nous allons entrer en production – on parle de printemps. J’ai hâte d’avoir ces bottes de cow-boy. »

Après être parti Les morts qui marchent, Lincoln a décroché un rôle beaucoup moins violent en jouant dans le drame familial Fleur de pingouin. Réalisé par Glendyn Ivin et avec Naomi Watts, il a été présenté en première sur Netflix plus tôt cette année. Il est également apparu sur lui-même dans l’émission AMC de son ancienne co-star Balade avec Norman Reedus et a joué Ebenezer Scrooge dans une adaptation théâtrale de Un chant de noel.

Cabinet de curiosités fera ses débuts sur Netflix en 2022. Production sur le Guillermo del Toro le projet a officiellement commencé à Toronto. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Thèmes : Cabinet de curiosités, Netflix