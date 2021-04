Paul Wesley était également confus quant à l’identité de Larry Stylinson et à son lien avec One Direction.

Il y a de fortes chances que vous n’associez généralement pas Paul Wesley, Madison Beer et Larry Stylinson.

Paul Wesley est, bien sûr, surtout connu pour avoir joué le vampire au bon cœur Stefan Salvatore au cours des huit saisons de The Vampire Diaries. Pendant ce temps, Madison Beer est une chanteuse avec des tubes comme «Selfish» et «Dead», et Larry Stylinson est un surnom donné à Harry Styles et Louis Tomlinson. Certains fans de One Direction croient de manière controversée que Larry avait une relation secrète.

Paul Wesley n’a jamais discuté publiquement de Madison Beer ou de Larry Stylinson auparavant, mais tout a changé maintenant.

La star de Vampire Diaries, Paul Wesley, prend Madison Beer pour un type de bière dans une vidéo virale. Photo: @paulwesley via Instagram, @madisonbeer via Instagram

Dans un récent live Instagram, une personne a demandé à Paul Wesley « est-ce que tu aimes la bière madison » et sa réponse a été hilarante. Ne sachant pas qui est Madison Beer, Paul a répondu: « Je n’ai jamais bu cette bière mais j’aime la bière. J’aime la plupart des bières. Bien que, ces derniers temps, je n’ai pas bu autant de bière parce que j’essaie de la couper. » Quelqu’un a envoyé à Paul une copie de Soutien de la vie DÈS QUE POSSIBLE.

La confusion ne s’est pas arrêtée là cependant. Un autre fan a demandé à Paul, « crois-tu en larry », en référence aux rumeurs controversées de Larry Stylinson que Harry et Louis ont tous deux démystifié et Paul a dit: « De quoi diable parlez-vous? Je crois en Larry David. vous regardez Calme ton enthousiasme? C’est mon émission préférée à la télévision. «

Naturellement, le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux.

La star de ‘Vampire Diaries’, Paul Wesley, a tendance à confondre Madison Beer avec un type de bière. Il était également confus à propos du vaisseau fandom Harry Styles et Louis Tomlinson, «Larry». pic.twitter.com/GSFw9lFPdv – Pop Crave (@PopCrave) 28 avril 2021

Dans l’état actuel des choses, on ne sait pas si Paul a appris qui sont Madison et Larry. Nous vous tiendrons au courant qu’il fera tout autre commentaire.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂