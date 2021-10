in







« Nous n’avons pas eu assez de temps pour finir de raconter les histoires qui devaient être racontées. »

Bonnes nouvelles! La moche Betty pourrait revenir sur nos écrans après une interruption de 11 ans.

Il est sûr de dire que lorsque La moche Betty ont fait irruption sur nos écrans en 2006, nous étions devenus accros. L’émission était centrée sur Betty Suarez (America Ferrera), qui décroche un emploi au prestigieux magazine de mode Mode. Elle n’est pas votre assistante de mode typique, cependant, et en cours de route, elle se retrouve dans d’innombrables situations délicates tout en s’occupant de son patron Daniel Meade (Eric Mabius).

La série s’est terminée en 2010 lorsque Betty a accepté un emploi à Londres et Daniel a abandonné son poste de rédacteur en chef du magazine Mode. Dans la scène finale, nous voyons Betty et Daniel se rencontrer à Londres, et Betty propose alors lui un rôle d’assistante. Un moment de boucle complète.

La star de Ugly Betty laisse entendre que la série pourrait revenir après 11 ans. Image : Alamy

Le spectacle a laissé un La moche Bettytrou en forme dans tous nos cœurs et beaucoup de questions sans réponse. Wilhelmina a-t-elle enfoncé Mode dans le sol? Hilda a-t-elle eu la fin de son conte de fées ? Et, plus important encore, est-ce que Betty et Daniel se sont jamais retrouvés ensemble !? Eh bien, nous pourrions être sur le point de le découvrir.

Dans une nouvelle interview, on a demandé à Eric Mabius s’il y aurait un jour un redémarrage de la série à succès ABC – et sa réponse nous apporte un peu d’espoir. « Je ne sais pas. Il y a quelque chose en cours de discussion, mais je ne suis pas libre de le dire. Nous avons eu une fin abrupte et je pense que nous avons tous senti que nous n’avions pas assez de temps pour finir de raconter les histoires qui devaient être être dit », a-t-il déclaré à TV Tonight.

« Je pense La moche Betty était en avance sur son temps et je pense qu’il serait plus opportun que jamais. Je continue d’être fier de cela, de faire partie d’un tel talent. C’était probablement la famille de travail la plus vraie que j’aie jamais eue. »

Il a ajouté: « J’espère qu’avec suffisamment de lame de fond, ils pourraient même ramener le spectacle un peu. »

Ugly Betty a couru de 2006 à 2010. Photo : Alamy

Allez ABC, donne aux filles ce qu’elles veulent.

