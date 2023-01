La star de Twitch, MontanaBlack, joue à Minecraft pour la première fois et c’est tout simplement hilarant

Minecraft est l’un des jeux les plus réussis, les plus connus et les plus populaires au monde. Étoile de secousse MontanaNoir toujours jamais joué le titre de survie. Jusqu’à présent : Mieux vaut tard que jamais et le streamer l’essaie pour la première fois – avec des résultats mitigés mais amusants.

Pour la 1ère fois Minecraft : MontanaBlack a des problèmes

MontanaBlack veut jouer à Minecraft : Habituellement, le streamer parie Twitter plutôt d’autres jeux, comme GTA en ligne« Call of Duty », « FIFA » ou encore Fortnite. Mais récemment, il s’est mis en tête d’essayer quelque chose de nouveau avec Minecraft.

Pas facile: Les problèmes commencent dès le début. MontanaBlack suppose initialement que Minecraft serait un titre Free2Play et n’a aucune idée de ce qui l’attend.

Tous les débuts sont difficiles : Parce que MontanaBlack n’a reçu aucune aide ou n’a pas regardé de vidéos sur le sujet, par exemple, il doit d’abord se repérer. Quoi sans tutoriels vraiment détaillés peut être tout sauf facile.

qui ca Interface utilisateur, fonctionnement et toutes les fonctionnalités déjà intériorisé, il peut difficilement être imaginable. Mais tu commences complètement sans connaissance préalable dans le monde de « Minecraft », le jeu ne vous facilite pas vraiment la tâche.

En conséquence MontanaBlack est en grande difficulté alors aussi comment vous vous-mêmes voir ici peut:

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Le chat veut aider, mais même cela ne fonctionne pas vraiment au début. Le streamer Twitch MontanaBlack meurt alors plusieurs fois et, malgré l’aide, est initialement incapable de produire même les choses les plus simples dans « Minecraft ».

En fin de compte, CrowieLIVE se précipite pour aider, le MontanaBlack au mieux de mes connaissances et de mes convictions courte présentation de Discordg là. Après cela, il bricole avec son propre petit, quoique habitation et porte rudimentaires et est très fier de lui.

Comment se sont déroulés vos premiers pas au sein de Minecraft ? Aviez-vous quelqu’un pour vous aider ou avez-vous dû tout résoudre vous-même ? Dites le nous dans les commentaires.