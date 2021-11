La star de Twitch Amouranth reste la streameuse la plus titrée

au Tic il n’y a pas d’autre femme qui s’approche même de ce Amouranth crée sur la plateforme de streaming. Le streamer reste au sommet et cumule plus d’heures de visionnage que les deux plus gros streamers qui lui succèdent – ​​combinés.

Amouranth est et restera la streameuse Twitch la plus titrée

Voilà de quoi il s’agit : Twitch a depuis longtemps non seulement présenté des flux de jeux vidéo, mais toutes sortes d’influenceurs qui occupent une grande variété de niches. Amouranth est l’un de ceux qui le gèrent le mieux et est donc l’un des stars les plus titrées sur la plateforme de streaming. Après les streams de spas, il n’a conquis une toute nouvelle catégorie qu’il y a quelques semaines :

Numéro un féminin incontesté : Amouranth ne défend pas seulement sa première place, elle construit la sienne Avantage sur la concurrence apparemment toujours éteint. Du moins en ce qui concerne la compétition féminine et le nombre d’heures où elle est regardée. En octobre, on dit qu’elle a accumulé tant d’heures comment les deux streamers se sont combinésqui viennent après elle.

Tandis que Kaitlyn « Amouranth » Siraguse dans la période 3,1 millions d’heures a été regardé en streaming, c’était à Imane « Pokimane » Anys bien 1,7 million et à SadDummy 1,5 million. C’est du moins ce que la société d’analyse Twitch StreamElements, selon Rainmaker, apprécie, comme l’écrit Kotaku.

Le top 10 est réservé aux hommes : Dans une comparaison générale des streamers Twitch les plus réussis, Amouranth ne s’en sort pas très bien. les dix Les streamers les plus réussis sont tous des hommes et sous le 100 streamers les plus populaires sont probablement juste une fois trois femmes. Parmi les dix streamers les plus populaires en octobre, Chikara « Shaka » Kawakam est arrivé en dernier avec plus de 5 millions d’heures de visionnage.