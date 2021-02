La star de TikTok, Sienna Gomez, s’excuse après avoir mangé aujourd’hui? réaction de merch

Sienna Gomez a depuis supprimé le Did You Eat Today? merch de son magasin Confidence Is Cute.

La star de TikTok, Sienna Gomez, est critiquée pour de nouveaux articles de merch avec la phrase « as-tu mangé aujourd’hui? » imprimé sur eux.

Sienna Gomez est une créatrice de TikTok de 17 ans. Elle compte actuellement plus de 15 millions d’abonnés grâce à ses vidéos populaires et positives pour le corps et elle a également lancé sa propre marque de produits à succès, Confidence Is Cute. La marque propose une gamme de t-shirts, sweats à capuche, pantalons de survêtement et bonnets ornés de phrases telles que «chaque corps est beau» et «arrête de regarder mes rouleaux».

Pour la plupart, le travail de Sienna a reçu les éloges de la communauté TikTok. Cependant, ses derniers ajouts à son magasin de produits dérivés ont été critiqués pour leur insensibilité aux personnes souffrant de troubles de l’alimentation et maintenant Sienna s’est excusée pour eux.

La star de TikTok, Sienna Gomez, s’adresse à Avez-vous mangé aujourd’hui? contrecoup de merch. Photo: @siennamarie via TikTok, @confidenceiscute via Instagram

La semaine dernière, Sienna a ajouté une sélection de « as-tu mangé aujourd’hui? » sweats à capuche et pantalons de survêtement dans son magasin. La marchandise a rencontré un contrecoup immédiat en ligne. Les gens ont commencé à accuser la marchandise de se moquer des personnes souffrant de troubles de l’alimentation et de les provoquer. Les images de Sienna faisant la promotion du produit sont rapidement devenues virales, des gens lui demandant de cesser de le vendre.

Sienna s’est ensuite rendue sur Instagram pour défendre les créations. Elle a écrit: « La question » avez-vous mangé aujourd’hui? « Ne vise pas à se moquer de / glorifier EDS / être nuisible ou ironique de quelque manière que ce soit. La question est d’espérer encourager / s’enregistrer avec les gens s’ils ont réellement mangé. Cette question consiste à exprimer sa compassion et sa sollicitude envers ceux qui luttent sérieusement. «

Elle a poursuivi: « Ne pas aimer ce design (ce qui est bien) est différent que de mal interpréter le sens derrière lui – que nous espérons clarifier maintenant. Nous avons créé ce design avec amour et positivité dans l’espoir d’élever les autres et de poser des questions difficiles. Nous sommes derrière les véritables intentions de ce 100%. «

REGRET INSTANTANÉ | CW: troubles de l’alimentation Beaucoup en colère contre TikToker, Sienna Gomez, l’accusant de glorifier les troubles de l’alimentation avec un nouveau produit disant « avez-vous mangé aujourd’hui? » Sienna a nié que cela soit destiné à glorifier les ED. Une personne a dit: «J’adore Sienna, mais ce sweat à capuche n’est pas ça.» pic.twitter.com/HxSxY72zo8 – Def Noodles (@defnoodles) 14 février 2021

Cependant, quelques heures plus tard, Sienna a supprimé les éléments de son site et s’est adressée à TikTok pour s’excuser. Dans une vidéo, elle a déclaré: « Hé les gars, j’ai entendu les messages de beaucoup d’entre vous et je suis profondément désolée pour toute offense causée. Je suis jeune et je continue de naviguer dans le monde. Et cette industrie et évidemment, je vais ne pas bien faire les choses du premier coup.

Elle a ajouté: « Je me soucie profondément de l’inclusivité et je m’efforce de montrer l’exemple. Cela signifie écouter. »

Sienna a terminé la vidéo en disant: « Cela dit, je vous ai entendu et j’ai supprimé la marchandise. Je continuerai de faire don de tous les profits de cette ligne à Teen line, un endroit où de nombreux adolescents peuvent demander de l’aide. . Je tiens à vous et je vous remercie d’avoir pris la parole. Soyez gentil avec quelqu’un aujourd’hui. Nous sommes tous aux prises avec quelque chose. «

