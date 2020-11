La star de TikTok Noah Beck demande 10 mille dollars pour un duo: la colère des fans explose

En ces heures, la star de TikTok Noah Beck elle s’est retrouvée au centre d’un malentendu désagréable, risquant de perdre une grande partie de ses fans. Le Tiktoker était en fait accusé de vendre aux utilisateurs de la plateforme la possibilité de faire du duo avec eux, ce qui lui faisait payer des prix exorbitants égaux à 10000 € pour un seul duo. Au cours des dernières heures, cependant, Beck a eu l’occasion de dissiper le malentendu, en expliquant son origine.

Plus fort que 18 millions et demi d’abonnés sur TikTok et une relation avec la star sociale Dixie D’Amelio, Noah Beck est l’un des utilisateurs les plus parlés du moment sur la plateforme chinoise. Malgré cela, cependant, lorsque les utilisateurs ont remarqué en ligne un écran dans lequel il vendait des duos et des collaborations pour 10 000 €, le profil TikTok du jeune homme a été inondé de critiques. Beck était accusé de vouloir profiter de l’affection et de la dévotion des fans qui avaient déjà contribué à lui donner sa notoriété actuelle, et d’ailleurs à le faire à des prix que très peu auraient pu se permettre.

Les manifestations ont dépassé les limites de TikTok pour atteindre les autres canaux sociaux du garçon, mais malgré les critiques devenant rapidement virales, Beck n’a jamais répondu. Tout a changé au cours du week-end lorsque le tiktoker était approché dans une incursion vidéo par le groupe Pap Galore, qui lors du tournage a eu l’occasion de lui demander une position officielle sur la polémique en cours. C’est alors que Beck a clarifié: les prix indiqués par les fans se réfèrent à collaborations proposées aux marques – du contenu sponsorisé que les entreprises proposent régulièrement aux influenceurs en offrant des récompenses en espèces.

« De toute évidence, j’ai déjà fait des duos et je n’ai pas demandé d’argent en retour », a déclaré Beck. « Je sais qu’il y a des gens qui disent que je crois que je suis Harry Styles, mais la réalité est que ce ne sont que des collaborations avec des marques; je pense que personne ne devrait demander 10 000 € pour un duo TikTok. »