La star de TiKTok, Cecilia Cantarano, est positive pour le coronavirus: « Je l’ai pris à la maison »

« J’avais décidé de ne pas te le dire, mais bon, j’ai Covid ». La star de TikTok communique cela avec son ironie caractéristique Cecilia Cantarano, expliquant qu’il l’avait pris à des proches à la maison, l’un des scénarios de contagion les plus courants de ces derniers mois. Il l’a communiqué, bien sûr, avec quelques histoires Instagram et avec une vidéo publiée sur TikTok, où il a expliqué qu’il n’avait qu’un peu de fièvre mais qu’il allait bien. «Je suis sûre, je vais être blessée» dit-elle avec son accent typiquement romain. « Juste un peu de fièvre, mais tout va bien ».

Même à partir de la vidéo, qui comme d’habitude montre son visage, la jeune star qui a maintenant dépassé les deux millions de followers sur TikTok semble aller bien. «J’espère que ce truc pourra consoler les autres points positifs, je t’envoie un baiser ou peut-être une lettre, quelque chose de moins physique», plaisante Cecilia. «Je vous tiens au courant de ce que je fais, de comment je vais: rassemblons-nous et faisons un club positif. Je vais vous dire ce que je fais, peut-être que nous le faisons ensemble. Daje de anticorps« . Cecilia était chez son amie influenceuse Camilla (itsbrutti sur Instagram) qui, cependant, a été testée négative, alors qu’elle est maintenant à la maison sans sa famille. » Être loin de toi me fait beaucoup plus mal que les autres, tu me manques maman »a écrit Cecilia dans une histoire, après avoir expliqué qu’elle n’avait heureusement pas rencontré sa mère les jours précédents.

Cependant, la star de TikTok n’a pas perdu son ironie même dans une situation difficile comme celle-ci. «Je reste optimiste, voire positif», plaisante-t-il dans la vidéo publiée sur la plateforme. « Toujours de bonne humeur même lorsque vous vous sentez mal. Tout le monde dit: Faites attention, alors je vais vous dire aussi. Sachez que vous n’êtes pas seul, essayons de voir aussi le côté positif. Oh bien positif « . Mais le tiktoker romain rassure les fans: rester à la maison je continuerai à apporter le plus de contenu possible et à vous tenir compagnie. La dernière mise à jour est arrivée samedi matin: » Ce soir ne s’est pas très bien passé, je l’écoute, quel morceau «Je suis Covid».