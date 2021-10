Ali Abulaban avait espionné sa femme Ana à l’aide de l’iPad de leur fille.

Un TikToker a été accusé d’avoir tiré et tué sa femme et son « compagnon ».

Ali Abulaban, 29 ans, a entendu sa femme parler à un autre homme dans leur appartement de San Diego après avoir secrètement installé une application d’écoute sur l’iPad de sa fille de cinq ans. Il s’est ensuite rendu à l’appartement et aurait tiré sur Ana Abulaban, 28 ans, et Rayburn Cadenas Barron, 29 ans, a rapporté le San Diego Union-Tribune.

Selon le procureur de district adjoint Taren Brast, Ali avait quitté leur appartement le 18 octobre et s’était installé dans un hôtel à la demande de sa femme. Le mois précédent, Ana Abulaban a rapporté que son mari l’avait poussée et qu’elle avait prévu de demander une ordonnance restrictive.

La star de TikTok Ali Abulaban accusée du double meurtre de sa femme et de son amie. Photo : Ana Abulaban via Facebook

Trois jours après avoir déménagé, Ali a réussi à rentrer dans l’appartement en l’absence de sa femme. Alors qu’il était chez eux, il l’a saccagé puis a installé le dispositif d’écoute sur l’iPad de sa fille parce qu’il soupçonnait Ana de l’avoir trompé.

Quelques heures plus tard, Ali a entendu sa femme parler et rire avec un homme. Il a ensuite couru jusqu’à l’appartement avec des images de caméras de sécurité le montrant en train de sortir de l’ascenseur et de se diriger vers l’appartement. Une fois à l’intérieur, Brast a déclaré qu’Ali avait tiré sur Rayburn à trois reprises avant de tirer sur sa femme dans la tête.

Après la fusillade, Ali a avoué les meurtres lors d’un appel téléphonique à sa mère. Il est ensuite allé chercher sa fille à l’école, alors qu’il était encore armé, et a appelé la police, qui l’a arrêté 45 minutes plus tard alors que sa fille était encore dans la voiture.

Lundi 25 octobre, Ali a comparu devant la Cour supérieure du comté de San Diego et a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation de meurtre ainsi que d’allégations de circonstances spéciales de meurtres multiples, a rapporté le journal.

Le juge Kimberlee Lagotta a ordonné qu’Ali soit emprisonné sans caution. Le juge a également émis une ordonnance de protection qui signifie qu’il devra rester à l’écart de sa fille, qui est prise en charge par sa famille.

Avant les meurtres tragiques, Ali était une grande star de TikTok. Connu sous le nom de JinnKid en ligne, le compte TikTok d’Ali – qui compte plus de 940 000 abonnés – est dédié aux sketchs comiques et aux imitations du personnage de Tony Montana du film de 1983. Scarface et le rappeur controversé Tekashi 6ix9ine.

Les gens ont exigé que la plate-forme désactive le compte, mais dans l’état actuel des choses, le compte TikTok d’Ali reste toujours actif, sa dernière vidéo ayant été publiée il y a cinq jours.

.

