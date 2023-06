La star de Thunderbolts, Steven Yeun, parle de rejoindre le MCU et taquine son rôle « vraiment intéressant »

Bœuf et Les morts-vivants la star Steven Yeun rejoindra bientôt le MCU lors de la prochaine sortie en équipe, Coups de foudre, et l’acteur n’a cessé de taquiner le personnage « intéressant » qu’il incarnera. En parlant avec The Hollywood Reporter (via Actualités Thunderbolts), Yeun a expliqué pourquoi il avait décidé d’ajouter son nom à la liste Marvel et laisse entendre que son rôle dans Coups de foudre sera majeur.





« Cela s’est en quelque sorte déroulé d’une manière étrange. Jake Schreier, qui a fait des épisodes de Beef, il a obtenu le concert pour le diriger. Il m’a en quelque sorte vu pour ce rôle. J’ai lu le rôle et je me suis dit: » C’est en fait un rôle vraiment intéressant. Je serais prêt à explorer cela. « »

Bien qu’elle n’ait pas été confirmée à titre officiel, la chaude rumeur circulant sur le rôle de Yeun dans Coups de foudre est qu’il incarnera la version Marvel de Superman, Sentry. Un super-héros tout-puissant qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qui a donc deux psychés vivant dans sa tête – l’un étant le super-héros bienveillant Sentry et l’autre étant le super-vilain hostile Void, jouer Sentry serait certainement « intéressant » et donnerait beaucoup à l’acteur explorer. »

Yeun a teasé l’intrigue du personnage dans lequel il jouera Coups de foudre avant de dire: « Je ne sais pas si c’était explicitement sur ma liste de seaux, c’était plus l’histoire, retravailler avec Jake Schreier, qui a réalisé Beef, et quelles étaient ses intentions. Les intentions du personnage particulier qu’ils voulait que je joue étaient très clairs, et c’est ce qui m’a attiré vers le film. »

La production de Thunderbolts est maintenant en pause pendant la grève des écrivains

Coups de foudre fera partie de la phase cinq de l’univers cinématographique Marvel et suivra le groupe titulaire de héros et d’anti-héros. Un groupe qui comprend Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ghost (Hannah John-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour) , et Taskmaster (Olga Kurylenko).

Alors que le tournage devait commencer, la production sur Coups de foudre a maintenant été mis en pause au milieu de la grève en cours de la Writers Guild of America. La sortie sur grand écran n’est pas le seul projet MCU à arrêter la production, avec des séries comme Disney + Homme étonnant mettant en vedette Aquaman Yahya Abdul-Mateen II et le redémarrage de Lame s’arrêtant également jusqu’à la fin de la grève des écrivains.

Aux côtés de Coups de foudrele reste de la phase cinq du MCU comprend une suite récente Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Les Merveilles, Captain America : Nouvel Ordre Mondialet Lame sur grand écran, avec des gens comme Invasion secrète, Loki saison deux, Échola deuxième saison de Et si… ?, Cœur de fer, Agatha : Coven of Chaos, et Daredevil : né de nouveau étendre la franchise de films de bandes dessinées sur le petit écran.

Réalisé par Jake Schreier et écrit par Eric Pearson et Lee Sung Jin, Coups de foudre est actuellement prévu d’atterrir dans les salles le 26 juillet 2024 dans le cadre de la phase cinq du MCU.