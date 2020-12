La star de The Witcher Henry Cavill s’est blessée lors du tournage – le calendrier de tournage a changé

Apparemment, le tournage de Le sorceleur accepter un autre revers, car comme il est maintenant rapporté, l’acteur de Geralt Henry Cavill a un blessure à la jambe plus grave attiré, ce qui restreint désormais l’acteur.

Henry Cavill blessé lors du tournage de The Witcher

Une source interne a rapporté au Sun que Cavill était dans l’accident six pieds de haut dans les arbres sur une Course d’obstacle, fixé avec une ceinture de sécurité. Là, il s’est soudainement arrêté et est apparu Grosse douleur avoir. L’initié rapporte:

«Il n’était pas clair si quelque chose avait frappé sa jambe ou s’il s’agissait d’une sorte de blessure à la cuisse ou aux muscles. […] Ce n’était pas assez grave de devoir appeler une ambulance, mais cela a gâché le calendrier car il ne peut pas se dérouler correctement. «

Depuis le casting de 37 ans comme le sorceleur Geralt von Rivia dans la plupart des scènes armure lourde Cavill le portera pour l’instant pas possible être en mesure de continuer à filmer avec la blessure subie. Même si, heureusement, l’accident semble encore à mi-chemin à la légère.

Cependant, cela changera à nouveau le calendrier de tournage, ce que l’achèvement de la 2ème saison de « The Witcher » après le multiple arrêt des enregistrements en raison de la pandémie corona retardé une fois de plus. Après tout, il y a quelques semaines plusieurs employés ont rejoint l’équipe testé positif au COVID-19.

Dans quelle mesure les enregistrements ralentis affecteront la sortie de la saison 2 de « The Witcher » en 2021 n’est pas encore connue. Selon la date limite, cependant, il est certain que Cavill doit faire une pause pour le moment et soigner sa blessure à la jambe. Guérissez bientôt!

