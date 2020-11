La star de «  The View  » Meghan McCain monte dans le train «  RHOSLC  » et Andy Cohen réagit

Meghan McCain de La vue est fan de Les vraies femmes au foyer franchises. La co-animatrice conservatrice a fait son chemin vers Regardez ce qui se passe en direct à de nombreuses reprises pour découvrir les derniers événements. McCain est l’un des nombreux fans qui sautent dans le train de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City et a avoué son amour pour la série récemment.

Meghan McCain et Heather Gay | Lou Rocco / ABC via Getty Images / Chad Kirkland / Bravo

Qu’a dit Meghan McCain à propos de la nouvelle franchise?

RHOSLC n’a diffusé que deux épisodes, mais les fans sont obsédés par tout ce que les femmes de la série ont donné. Le casting de la première saison est composé de six femmes fortes: Heather Gay, Jen Shah, Whitney Rose, Mary Crosby, Meredith Marks et Lisa Barlow.

L’un des premiers conflits de la saison était entre Shah et Crosby. Shah a trouvé répréhensible que Crosby ait commenté son odeur d’hôpital car elle y avait passé du temps après que sa tante se soit fait amputer les deux jambes. Crosby a expliqué plus tard que l’odeur de l’hôpital déclenche de mauvais souvenirs en elle et c’est pourquoi elle réagit négativement. Bien que les deux dames aient décidé de mettre fin au problème, elles ont commencé du mauvais pied.

McCain est l’un des nombreux téléspectateurs qui a aimé les deux premiers épisodes de l’émission et a exprimé son mépris sur Twitter.

« Vraies femmes au foyer de Salt Lake City arrive si vite et si chaud », a-t-elle tweeté. «Moyen de surpasser les attentes. Déjà l’une des meilleures franchises de l’épisode FREAKING 2! Merci Andy [Cohen and Bravo] pour avoir amené toutes ces femmes, la mode et «sent comme l’hôpital» dans ma vie pendant le COVID. »

McCain a mentionné Cohen dans son tweet, auquel il a répondu en ajoutant: «Je suis tellement content que vous soyez dans le train! C’est un succès!

Je suis tellement contente que tu sois dans le train! C’est un succès! – Andy Cohen (@Andy) 19 novembre 2020

Meghan McCain a les mains pleines

La vue Les fans ont manqué McCain dans l’émission parlant de politique, mais le co-animateur de l’émission est à la maison et profite de la maternité. Vivre la naissance de son bébé est quelque chose de magique pour McCain et qui imprègne tout en ce moment.

« La magie de la nouvelle maternité est vraiment l’antidote à tout le chaos horrible et amer du monde – et personne n’est plus surpris que moi à quel point être mère me convient », at-elle tweeté récemment.

Quelques semaines avant le tweet, McCain s’était rendue sur Instagram pour partager davantage ses réflexions sur le fait de devenir maman. À plusieurs reprises dans l’émission-débat d’ABC, McCain a exprimé qu’elle n’était pas sûre qu’elle serait apte à être parent. Cependant, la naissance de Liberty Sage a complètement changé son monde.

«Tous les clichés sont devenus réalité et ont dépassé bien au-delà de mes attentes les plus folles – c’est de loin la meilleure chose que j’ai jamais faite de toute ma vie et je suis complètement émerveillée par notre fille», a déclaré Meghan dans un post sur Instagram.

Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via Getty Images

«Avoir la liberté, c’est comme observer toute ma vie de cœur et exister en dehors de mon corps», a-t-elle poursuivi. «C’est une petite chatte sauvage – belle, forte, alerte, déjà si pleine [of] la vie et l’esprit… J’aurais seulement aimé faire ça plus tôt.

