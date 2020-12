La star de «  The Undoing  » Hugh Grant ne voulait pas filmer cette scène emblématique de «  Love Actually  »

Pour plusieurs personnes, L’amour en fait est un film incontournable chaque année lorsque le calendrier arrive en décembre. L’un des rares classiques de Noël à sortir du 21e siècle, le film est une comédie d’ensemble qui se concentre sur la vie de plusieurs personnes différentes alors qu’elles se préparent pour la saison des vacances.

L’une des stars du film, Hugh Grant, vole la vedette dans le film. Cependant, pour l’une des scènes les plus emblématiques de Grant, il avait besoin d’être convaincu avant de la jouer devant la caméra.

‘Love Actually’ est un film de vacances classique

L’amour en fait est une comédie romantique épisodique qui se déroule à travers 10 histoires individuelles qui deviennent de plus en plus liées au fil de l’histoire. Il possède un casting de plusieurs des acteurs les plus célèbres de la planète. Liam Neeson, Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Rowan Atkinson et Billy Bob Thornton apparaissent tous à l’écran dans un film qui n’était pas un fracas critique mais qui est devenu financier, néanmoins.

Il suit la vie de personnes allant des travailleurs ordinaires au président des États-Unis de Thornton. Des moments de vacances solitaires à ceux qui se lancent dans les festivités, le film est une symphonie d’instances et d’anxiétés liées à Noël qui s’adresse davantage à un public adulte que le tarif typique, plus familial.

Cependant, alors que le film a été un succès auprès de son public en 2003, il a grandi en stature d’année en année. Maintenant, c’est un incontournable des vacances pour les fans du monde entier. Avec un casting de superstar et une bonne dose de cœur et de comédie, il résonne avec un autre type de public que des films comme Seul à la maison tout en se sentant festif et semblable à Noël.

Cependant, l’un des showstoppers est Hugh Grant, qui est apparu dans le film au sommet de sa renommée malgré quelques inhibitions sur le personnage.

Hugh Grant a joué le premier ministre

Hugh Grant | Jeff Kravitz / Getty Images pour WarnerMedia

Le David de Grant n’est pas votre personnage de comédie romantique ordinaire. En fait, il est le premier ministre du Royaume-Uni.

Grant tombe amoureux d’un membre junior du personnel de maison nommé Natalie. Tout au long du film, la tension sexuelle entre les deux personnages anime leurs arcs. Lorsque le président des États-Unis fait des commentaires inappropriés à son sujet, leur arc démarre.

Pour impressionner Natalie, David affirme sa position contre la politique du président. Cependant, il la considère plus tard comme une distraction et la fait envoyer à un autre travail afin qu’il ne puisse pas être distrait par elle. Après avoir trouvé une carte qu’elle voulait lui donner et qui exprimait son amour, il va la voir et finit par se retrouver à une pièce de théâtre à l’école, où ils partagent un baiser.

C’est une histoire grandiose qui devient beaucoup plus grande que la comédie romantique moyenne. Cela aide également à humaniser un personnage plus grand que nature. Cependant, lorsque Grant a joué une scène emblématique, il ne voulait pas le faire. Heureusement pour nous, cependant, il a finalement été persuadé de le faire.

Hugh Grant n’a pas aimé cette scène

En ce qui concerne le numéro de danse emblématique de David, Grant n’était pas un fan. Il a estimé que cela ne correspondait pas au personnage et ne voulait rien avoir à voir avec le nombre.

Le réalisateur Richard Curtis en a parlé avec The Daily Beast, expliquant comment il a amené Grant à s’engager. Selon l’interview de Curtis avec The Daily Beast, Grant était grincheux à propos de la scène de la danse et de l’insistance de Curtis à augmenter le charme. Grant n’aimait pas ça, comme l’a expliqué Curtis.

La ligne de faille était la danse, parce qu’il n’y avait aucun moyen qu’il puisse faire cela d’une manière premier ministre. Il a continué à le remettre à plus tard, et il n’aimait pas la chanson – c’était à l’origine une chanson de Jackson 5, mais nous ne pouvions pas l’obtenir – alors il était extrêmement mécontent de cela. Nous ne l’avons tourné que le dernier jour et ça s’est si bien passé que lorsque nous l’avons édité, ça s’était trop bien passé, et il chantait avec les mots. Quand vous montez une séquence de danse comme celle-là, ça va faire un tiers de la longueur, et le moment où il chante les mots ne sera pas le morceau de ce moment, donc c’était incroyablement difficile à éditer.

Heureusement pour le public, Curtis a travaillé avec Grant et a fait travailler la scène en montage. Aujourd’hui, le film est l’un des moments marquants de Grant, et il reste un incontournable du visionnage de films de vacances 17 ans après sa sortie. Cela montre simplement à quelle vitesse les choses peuvent jouer un rôle clé dans ces productions et comment les cinéastes doivent les faire fonctionner à la volée.